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Макрон призвал осторожно расследовать падение ракет в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
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Макрон призвал осторожно расследовать падение ракет в Польше
Макрон призвал осторожно расследовать падение ракет в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
Макрон призвал осторожно расследовать падение ракет в Польше
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, пока невозможно установить происхождение двух упавших в Польше ракет, и призвал быть крайне осторожными в оценках... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:19
2022-11-16T14:00
в мире
польша
инцидент с падением ракет в польше
эммануэль макрон
франция
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ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, пока невозможно установить происхождение двух упавших в Польше ракет, и призвал быть крайне осторожными в оценках произошедшего."Сегодня обстоятельства пока не позволяют установить источник запуска этих ракет, поэтому я буду крайне осторожен. Сейчас ведутся первые расследования, начатые США. Необходимо сохранять крайнюю осторожность. Наши службы работают совместно со службами из США и Великобритании, в прямой кооперации с Польшей, чтобы прояснить все детали произошедшего", - сказал Макрон в среду на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" на индонезийском Бали.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
https://ria.ru/20221116/polsha-1831882612.html
https://ria.ru/20221116/raketa-1831899462.html
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в мире, польша, инцидент с падением ракет в польше, эммануэль макрон, франция
В мире, Польша, Инцидент с падением ракет в Польше, Эммануэль Макрон, Франция
13:19 16.11.2022 (обновлено: 14:00 16.11.2022)
 
Макрон призвал осторожно расследовать падение ракет в Польше

Макрон заявил, что пока невозможно установить принадлежность упавших в Польше ракет

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, пока невозможно установить происхождение двух упавших в Польше ракет, и призвал быть крайне осторожными в оценках произошедшего.
"Сегодня обстоятельства пока не позволяют установить источник запуска этих ракет, поэтому я буду крайне осторожен. Сейчас ведутся первые расследования, начатые США. Необходимо сохранять крайнюю осторожность. Наши службы работают совместно со службами из США и Великобритании, в прямой кооперации с Польшей, чтобы прояснить все детали произошедшего", - сказал Макрон в среду на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" на индонезийском Бали.
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Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
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Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
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