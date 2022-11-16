https://ria.ru/20221116/polsha-1831908617.html

Орбан высказался за спокойное и тщательное расследование ЧП в Польше

Орбан высказался за спокойное и тщательное расследование ЧП в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

Орбан высказался за спокойное и тщательное расследование ЧП в Польше

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался за проведение спокойного и тщательного расследования ситуации в Польше. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:16

2022-11-16T13:16

2022-11-16T13:28

в мире

польша

венгрия

виктор орбан

матеуш моравецкий

инцидент с падением ракет в польше

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БУДАПЕШТ, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался за проведение спокойного и тщательного расследования ситуации в Польше."Нам необходимо спокойное и тщательное расследование относительно взрывов в Пшеводуве. Одно можно сказать точно: Венгрия твердо поддерживает Польшу. Я вчера вечером выразил полную поддержку премьер-министру Матеушу Моравецкому", - написал Орбан в своем аккаунте в Twitter.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".

https://ria.ru/20221116/polsha-1831872262.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1831848659.html

https://ria.ru/20221116/tramp-1831804737.html

польша

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, венгрия, виктор орбан, матеуш моравецкий, инцидент с падением ракет в польше