13:16 16.11.2022 (обновлено: 13:28 16.11.2022)
Орбан высказался за спокойное и тщательное расследование ЧП в Польше
Орбан: расследование ЧП с падением ракет в Польше нужно провести спокойно и тщательно
© Sputnik / Виктор Толочко
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался за проведение спокойного и тщательного расследования ситуации в Польше.
"Нам необходимо спокойное и тщательное расследование относительно взрывов в Пшеводуве. Одно можно сказать точно: Венгрия твердо поддерживает Польшу. Я вчера вечером выразил полную поддержку премьер-министру Матеушу Моравецкому", - написал Орбан в своем аккаунте в Twitter.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.
Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".