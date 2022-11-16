https://ria.ru/20221116/polsha-1831901564.html

Польша могла сразу сообщить, что речь идет об обломках С-300, заявил Песков

Польша могла сразу сообщить, что речь идет об обломках С-300, заявил Песков - РИА Новости, 16.11.2022

Польша могла сразу сообщить, что речь идет об обломках С-300, заявил Песков

Польша могла бы сразу сообщить, что речь идет об обломках С-300, каналы связи есть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:58

2022-11-16T12:58

2022-11-16T12:58

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Польша могла бы сразу сообщить, что речь идет об обломках С-300, каналы связи есть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, мне об этом не известно (были ли задействованы каналы связи РФ, США и НАТО - ред.), но дело в том, что там не было никакого повода для эскалации. Поляки имели все возможные средства для того, чтобы сразу же сообщить, что речь идет об обломках ракеты C-300, и соответственно, сразу все специалисты поняли бы, что это не могла быть ракета, которая имеет отношение к российским вооруженным силам", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, были ли задействованы каналы связи РФ, США и НАТО после инцидента в Польше, чтобы не допустить дальнейшей эскалацииОн добавил, что каналы связи РФ, США и НАТО существуют.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

https://ria.ru/20221116/reaktsiya-1831899582.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, анджей дуда, джо байден, россия, сша, министерство обороны сша, g7, нато, польша, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше