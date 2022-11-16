12:56 16.11.2022 (обновлено: 13:10 16.11.2022)
Песков о "ракетном инциденте": Польша могла быть более сдержанной
Песков, комментируя "ракетный инцидент", заявил, что Польша могла быть более сдержанной
© AP Photo / StringerСотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша
© AP Photo / Stringer
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Реакция Варшавы на "ракетный инцидент" в Польше могла бы быть более сдержанной и профессиональной, особенно по такой теме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нужно, наверное, вопросы задать Варшаве: все-таки попросить польские официальные лица быть более сдержанными и более сбалансированными и профессиональными в те моменты, когда они говорят о таких чувствительных и потенциально опасных темах", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, с чем связано, что Польша сразу не сообщила про ракету С-300, хотя имела такую возможность.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи это ракеты. Президент США Джо Байден заявил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.