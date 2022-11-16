https://ria.ru/20221116/polsha-1831900327.html

Песков о "ракетном инциденте": Польша могла быть более сдержанной

Песков о "ракетном инциденте": Польша могла быть более сдержанной - РИА Новости, 16.11.2022

Песков о "ракетном инциденте": Польша могла быть более сдержанной

Реакция Варшавы на "ракетный инцидент" в Польше могла бы быть более сдержанной и профессиональной, особенно по такой теме, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:56

2022-11-16T12:56

2022-11-16T13:10

польша

в мире

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831821361_0:194:3295:2047_1920x0_80_0_0_0910f5f3e182acb142ca196c0d5ee514.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Реакция Варшавы на "ракетный инцидент" в Польше могла бы быть более сдержанной и профессиональной, особенно по такой теме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нужно, наверное, вопросы задать Варшаве: все-таки попросить польские официальные лица быть более сдержанными и более сбалансированными и профессиональными в те моменты, когда они говорят о таких чувствительных и потенциально опасных темах", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, с чем связано, что Польша сразу не сообщила про ракету С-300, хотя имела такую возможность.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи это ракеты. Президент США Джо Байден заявил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20221116/otvetstvennost-1831902654.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

польша, в мире, дмитрий песков