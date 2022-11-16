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Песков о "ракетном инциденте": Польша могла быть более сдержанной - РИА Новости, 16.11.2022
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Песков о "ракетном инциденте": Польша могла быть более сдержанной
Песков о "ракетном инциденте": Польша могла быть более сдержанной - РИА Новости, 16.11.2022
Песков о "ракетном инциденте": Польша могла быть более сдержанной
Реакция Варшавы на "ракетный инцидент" в Польше могла бы быть более сдержанной и профессиональной, особенно по такой теме, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:56
2022-11-16T13:10
польша
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Реакция Варшавы на "ракетный инцидент" в Польше могла бы быть более сдержанной и профессиональной, особенно по такой теме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нужно, наверное, вопросы задать Варшаве: все-таки попросить польские официальные лица быть более сдержанными и более сбалансированными и профессиональными в те моменты, когда они говорят о таких чувствительных и потенциально опасных темах", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, с чем связано, что Польша сразу не сообщила про ракету С-300, хотя имела такую возможность.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи это ракеты. Президент США Джо Байден заявил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20221116/otvetstvennost-1831902654.html
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польша, в мире, дмитрий песков
Польша, В мире, Дмитрий Песков
12:56 16.11.2022 (обновлено: 13:10 16.11.2022)
 
Песков о "ракетном инциденте": Польша могла быть более сдержанной

Песков, комментируя "ракетный инцидент", заявил, что Польша могла быть более сдержанной

© AP Photo / StringerСотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Stringer
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Реакция Варшавы на "ракетный инцидент" в Польше могла бы быть более сдержанной и профессиональной, особенно по такой теме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нужно, наверное, вопросы задать Варшаве: все-таки попросить польские официальные лица быть более сдержанными и более сбалансированными и профессиональными в те моменты, когда они говорят о таких чувствительных и потенциально опасных темах", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, с чем связано, что Польша сразу не сообщила про ракету С-300, хотя имела такую возможность.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи это ракеты. Президент США Джо Байден заявил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.
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