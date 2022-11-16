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Песков заявил, что Россия не имеет отношения к ЧП в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
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Песков заявил, что Россия не имеет отношения к ЧП в Польше
Песков заявил, что Россия не имеет отношения к ЧП в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
Песков заявил, что Россия не имеет отношения к ЧП в Польше
Россия не имеет отношения к "ракетному инциденту" в Польше, надо называть вещи своими именами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:56
2022-11-16T13:59
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия не имеет отношения к "ракетному инциденту" в Польше, надо называть вещи своими именами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не видим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле косвенную ответственность России за произошедшее. "Что касается инцидента в Польше, Россия к этому не имеет никакого отношения, здесь нужно называть вещи своими именами", - добавил он.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
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москва, польша, россия, в мире, анджей дуда, патрик райдер, министерство обороны сша, нато, g7, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
Москва, Польша, Россия, В мире, Анджей Дуда, Патрик Райдер, Министерство обороны США, НАТО, G7, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
12:56 16.11.2022 (обновлено: 13:59 16.11.2022)
 
Песков заявил, что Россия не имеет отношения к ЧП в Польше

Песков заявил, что Россия не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше

© AP Photo / StringerСотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Stringer
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия не имеет отношения к "ракетному инциденту" в Польше, надо называть вещи своими именами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не видим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле косвенную ответственность России за произошедшее. "Что касается инцидента в Польше, Россия к этому не имеет никакого отношения, здесь нужно называть вещи своими именами", - добавил он.
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
13:04
Песков прокомментировал реакцию на "ракетный инцидент" в Польше
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.
По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
12:58
Польша могла сразу сообщить, что речь идет об обломках С-300, заявил Песков
 
МоскваПольшаРоссияВ миреАнджей ДудаПатрик РайдерМинистерство обороны СШАНАТОG7ЗРК С-300Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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