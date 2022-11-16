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"Уже слюни пустили": немцы нашли, кому выгоден инцидент с ракетой в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
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"Уже слюни пустили": немцы нашли, кому выгоден инцидент с ракетой в Польше
"Уже слюни пустили": немцы нашли, кому выгоден инцидент с ракетой в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
"Уже слюни пустили": немцы нашли, кому выгоден инцидент с ракетой в Польше
Читатели немецкой газеты Die Welt обвинили киевские власти в разжигании кризисной ситуации после инцидента с ракетой в Польше. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:46
2022-11-16T16:19
в мире
польша
россия
анджей дуда
украина
нато
мид польши
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt обвинили киевские власти в разжигании кризисной ситуации после инцидента с ракетой в Польше.Многие комментаторы не согласились с однозначными обвинениями в адрес России и посоветовали странам НАТО обратить внимание на то, что именно президент Украины Зеленский может получить выгоду от случившегося."Я не могу в это поверить. Тут некоторые пишут так, будто прямо-таки радуются этому происшествию, высосанному из пальца. Уже слюни пустили по подбородку!" — возмутился Thorsten W."Украина отчаянно хочет, чтобы НАТО напала на Россию", — считает Alexandra P."А если ракеты прилетели с Украины, чтобы привлечь НАТО в конфликт, будет ли это в таком случае делом альянса или Зеленскому это сойдет с рук?" — поинтересовался Bernd S."Конечно, сойдет, вот увидите! Зеленский же "хороший парень", а любой инцидент будет просто "казусом", — ответил ему Raik S.Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — это провокация.
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в мире, польша, россия, анджей дуда, украина, нато, мид польши, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, Россия, Анджей Дуда, Украина, НАТО, МИД Польши, Инцидент с падением ракет в Польше
12:46 16.11.2022 (обновлено: 16:19 16.11.2022)
 
"Уже слюни пустили": немцы нашли, кому выгоден инцидент с ракетой в Польше

Читатели Die Welt решили, что выгоду от инцидента в Польше получит только Зеленский

© AP Photo / Michal DyjukЗерновой склад в населенном пункте Пшеводув, Польша
Зерновой склад в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Зерновой склад в населенном пункте Пшеводув, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt обвинили киевские власти в разжигании кризисной ситуации после инцидента с ракетой в Польше.
Многие комментаторы не согласились с однозначными обвинениями в адрес России и посоветовали странам НАТО обратить внимание на то, что именно президент Украины Зеленский может получить выгоду от случившегося.
На месте происшествия в районе населенного пункта Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Минобороны назвало заявления о "российских ракетах" в Пшеводуве провокацией
"Я не могу в это поверить. Тут некоторые пишут так, будто прямо-таки радуются этому происшествию, высосанному из пальца. Уже слюни пустили по подбородку!" — возмутился Thorsten W.
"Когда Зеленский что-то требует, нужно быть бдительным. Сейчас кажется, что он заинтересован в привлечении НАТО. Видимо, некоторым кажется, что события развиваются недостаточно быстро", — посетовала Marion V.
"Украина отчаянно хочет, чтобы НАТО напала на Россию", — считает Alexandra P.
"А если ракеты прилетели с Украины, чтобы привлечь НАТО в конфликт, будет ли это в таком случае делом альянса или Зеленскому это сойдет с рук?" — поинтересовался Bernd S.
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Премьер Великобритании пообещал разобраться в произошедшем в Польше
"Конечно, сойдет, вот увидите! Зеленский же "хороший парень", а любой инцидент будет просто "казусом", — ответил ему Raik S.
"Мое мнение: за этой провокацией стоят Украина и Прибалтика, особенно если посмотреть, как эти страны подталкивают к контрударам, хотя расследования еще даже не завершены", — заключил Bijan K.
Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — это провокация.
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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В миреПольшаРоссияАнджей ДудаУкраинаНАТОМИД ПольшиИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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