12:46 16.11.2022 (обновлено: 16:19 16.11.2022)
"Уже слюни пустили": немцы нашли, кому выгоден инцидент с ракетой в Польше
Читатели Die Welt решили, что выгоду от инцидента в Польше получит только Зеленский
© AP Photo / Michal DyjukЗерновой склад в населенном пункте Пшеводув, Польша
© AP Photo / Michal Dyjuk
Зерновой склад в населенном пункте Пшеводув, Польша. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt обвинили киевские власти в разжигании кризисной ситуации после инцидента с ракетой в Польше.
"Я не могу в это поверить. Тут некоторые пишут так, будто прямо-таки радуются этому происшествию, высосанному из пальца. Уже слюни пустили по подбородку!" — возмутился Thorsten W.
"Когда Зеленский что-то требует, нужно быть бдительным. Сейчас кажется, что он заинтересован в привлечении НАТО. Видимо, некоторым кажется, что события развиваются недостаточно быстро", — посетовала Marion V.
"Украина отчаянно хочет, чтобы НАТО напала на Россию", — считает Alexandra P.
"А если ракеты прилетели с Украины, чтобы привлечь НАТО в конфликт, будет ли это в таком случае делом альянса или Зеленскому это сойдет с рук?" — поинтересовался Bernd S.
"Конечно, сойдет, вот увидите! Зеленский же "хороший парень", а любой инцидент будет просто "казусом", — ответил ему Raik S.
"Мое мнение: за этой провокацией стоят Украина и Прибалтика, особенно если посмотреть, как эти страны подталкивают к контрударам, хотя расследования еще даже не завершены", — заключил Bijan K.
Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет.