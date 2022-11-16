https://ria.ru/20221116/polsha-1831894495.html

"Уже слюни пустили": немцы нашли, кому выгоден инцидент с ракетой в Польше

"Уже слюни пустили": немцы нашли, кому выгоден инцидент с ракетой в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

"Уже слюни пустили": немцы нашли, кому выгоден инцидент с ракетой в Польше

Читатели немецкой газеты Die Welt обвинили киевские власти в разжигании кризисной ситуации после инцидента с ракетой в Польше. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:46

2022-11-16T12:46

2022-11-16T16:19

в мире

польша

россия

анджей дуда

украина

нато

мид польши

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt обвинили киевские власти в разжигании кризисной ситуации после инцидента с ракетой в Польше.Многие комментаторы не согласились с однозначными обвинениями в адрес России и посоветовали странам НАТО обратить внимание на то, что именно президент Украины Зеленский может получить выгоду от случившегося."Я не могу в это поверить. Тут некоторые пишут так, будто прямо-таки радуются этому происшествию, высосанному из пальца. Уже слюни пустили по подбородку!" — возмутился Thorsten W."Украина отчаянно хочет, чтобы НАТО напала на Россию", — считает Alexandra P."А если ракеты прилетели с Украины, чтобы привлечь НАТО в конфликт, будет ли это в таком случае делом альянса или Зеленскому это сойдет с рук?" — поинтересовался Bernd S."Конечно, сойдет, вот увидите! Зеленский же "хороший парень", а любой инцидент будет просто "казусом", — ответил ему Raik S.Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — это провокация.

https://ria.ru/20221116/provokatsiya-1831885994.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1831884120.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1831880343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, польша, россия, анджей дуда, украина, нато, мид польши, инцидент с падением ракет в польше