12:29 16.11.2022 (обновлено: 14:50 16.11.2022)
СМИ: взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО, заявил Байден
Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше вызвала работа ПВО Украины
© AP Photo / Michal DyjukЗерновой склад в населенном пункте Пшеводув, Польша
© AP Photo / Michal Dyjuk
Зерновой склад в населенном пункте Пшеводув, Польша
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден проинформировал партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в альянсе.
"Байден проинформировал партнеров в G7/НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО", - приводит агентство слова источника.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.