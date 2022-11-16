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СМИ: взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО, заявил Байден - РИА Новости, 16.11.2022
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СМИ: взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО, заявил Байден
СМИ: взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО, заявил Байден - РИА Новости, 16.11.2022
СМИ: взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО, заявил Байден
Президент США Джо Байден проинформировал партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО, передает агентство Рейтер со ссылкой РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:29
2022-11-16T14:50
инцидент с падением ракет в польше
в мире
польша
нато
джо байден
g7
сша
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден проинформировал партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в альянсе."Байден проинформировал партнеров в G7/НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО", - приводит агентство слова источника.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
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инцидент с падением ракет в польше, в мире, польша, нато, джо байден, g7, сша
Инцидент с падением ракет в Польше, В мире, Польша, НАТО, Джо Байден, G7, США
12:29 16.11.2022 (обновлено: 14:50 16.11.2022)
 
СМИ: взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО, заявил Байден

Reuters: Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше вызвала работа ПВО Украины

© AP Photo / Michal DyjukЗерновой склад в населенном пункте Пшеводув, Польша
Зерновой склад в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Michal Dyjuk
Зерновой склад в населенном пункте Пшеводув, Польша
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден проинформировал партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал результатом работы украинской ПВО, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в альянсе.
"Байден проинформировал партнеров в G7/НАТО, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО", - приводит агентство слова источника.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.
Заявление Минобороны России по инциденту в Польше
12:23
Минобороны России: в Польше упали элементы украинской системы С-300
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Инцидент с падением ракет в ПольшеВ миреПольшаНАТОДжо БайденG7США
 
 
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