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Премьер Великобритании пообещал разобраться в произошедшем в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
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Премьер Великобритании пообещал разобраться в произошедшем в Польше
Премьер Великобритании пообещал разобраться в произошедшем в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
Премьер Великобритании пообещал разобраться в произошедшем в Польше
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал разобраться в инциденте, произошедшем в Польше. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T12:22
2022-11-16T12:22
в мире
риши сунак
анджей дуда
джо байден
великобритания
россия
польша
большая двадцатка
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал разобраться в инциденте, произошедшем в Польше."Мы ведем этот разговор потому, что вчера Россия нанесла более 80 ракетных ударов по украинцам… И мы не можем упускать этот факт из виду. Но мы разберемся в том, что произошло", - заявил Сунак, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в рамках саммита G20 в Индонезии.В начале своего выступления британский премьер вновь подчеркнул, что Россия виновата в произошедшем независимо от результатов расследования инцидента в Польше.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
https://ria.ru/20221116/polsha-1831882612.html
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в мире, риши сунак, анджей дуда, джо байден, великобритания, россия, польша, большая двадцатка, нато, министерство обороны сша
В мире, Риши Сунак, Анджей Дуда, Джо Байден, Великобритания, Россия, Польша, Большая двадцатка, НАТО, Министерство обороны США
12:22 16.11.2022
 
Премьер Великобритании пообещал разобраться в произошедшем в Польше

Премьер Великобритании Риши Сунак пообещал разобраться в произошедшем в Польше

© AP Photo / StringerСотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Stringer
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал разобраться в инциденте, произошедшем в Польше.
"Мы ведем этот разговор потому, что вчера Россия нанесла более 80 ракетных ударов по украинцам… И мы не можем упускать этот факт из виду. Но мы разберемся в том, что произошло", - заявил Сунак, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в рамках саммита G20 в Индонезии.
Зерновой склад в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
12:14
Трюдо и Сунак назвали Россию виновной в ЧП в Польше
В начале своего выступления британский премьер вновь подчеркнул, что Россия виновата в произошедшем независимо от результатов расследования инцидента в Польше.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
11:58
В Будапеште заявили, что Польша пока не выяснила принадлежность ракеты
 
В миреРиши СунакАнджей ДудаДжо БайденВеликобританияРоссияПольшаБольшая двадцаткаНАТОМинистерство обороны США
 
 
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