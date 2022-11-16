Трюдо и Сунак назвали Россию виновной в ЧП в Польше
Трюдо и Сунак назвали Россию виновной в ЧП в Польше независимо от итогов расследования
© AP Photo / Michal DyjukЗерновой склад в населенном пункте Пшеводув, Польша
© AP Photo / Michal Dyjuk
Зерновой склад в населенном пункте Пшеводув, Польша
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьеры Великобритании и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо в разговоре с Владимиром Зеленским заявили, что независимо от результатов расследования инцидента в Польше в произошедшем виновата Россия.
"Они подчеркнули, что, какими бы ни были результаты этого расследования, в продолжающемся насилии полностью виноваты (действия РФ - ред.)... на Украине", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
Польша по-прежнему не может сказать, чьи ракеты упали на территории страны, сейчас на месте падения проводится расследование, заявил позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто после разговора с польским коллегой Збигневом Рау.