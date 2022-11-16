https://ria.ru/20221116/polsha-1831882612.html

Трюдо и Сунак назвали Россию виновной в ЧП в Польше

Трюдо и Сунак назвали Россию виновной в ЧП в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

Трюдо и Сунак назвали Россию виновной в ЧП в Польше

Премьеры Великобритании и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо в разговоре с Владимиром Зеленским заявили, что независимо от результатов расследования инцидента в... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:14

2022-11-16T12:14

2022-11-16T12:14

в мире

риши сунак

джастин трюдо

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великобритания

министерство обороны сша

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьеры Великобритании и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо в разговоре с Владимиром Зеленским заявили, что независимо от результатов расследования инцидента в Польше в произошедшем виновата Россия."Они подчеркнули, что, какими бы ни были результаты этого расследования, в продолжающемся насилии полностью виноваты (действия РФ - ред.)... на Украине", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.Польша по-прежнему не может сказать, чьи ракеты упали на территории страны, сейчас на месте падения проводится расследование, заявил позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто после разговора с польским коллегой Збигневом Рау.

https://ria.ru/20221116/polsha-1831880343.html

https://ria.ru/20221116/ukraina-1831851572.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1831865933.html

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