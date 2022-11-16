https://ria.ru/20221116/polsha-1831880343.html

Запад не заинтересован в эскалации из-за ЧП в Польше, считает эксперт

Запад не заинтересован в эскалации из-за ЧП в Польше, считает эксперт - РИА Новости, 16.11.2022

Запад не заинтересован в эскалации из-за ЧП в Польше, считает эксперт

Западные лидеры не заинтересованы в усилении конфронтации из-за инцидента с ракетой в Польше, за которым стоят провокаторы, в данной ситуации любое неверное... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:07

2022-11-16T12:07

2022-11-16T12:07

инцидент с падением ракет в польше

политика

польша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831821361_0:194:3295:2047_1920x0_80_0_0_0910f5f3e182acb142ca196c0d5ee514.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Западные лидеры не заинтересованы в усилении конфронтации из-за инцидента с ракетой в Польше, за которым стоят провокаторы, в данной ситуации любое неверное действие может спровоцировать Третью мировую войну, заявил РИА Новости директор Института стратегического планирования Александр Гусев.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России."Терпимая позиция американского президента о многом говорит. И американское руководство, и европейские лидеры не заинтересованы в конфронтации, потому что прекрасно понимают, что сейчас настолько напряженная ситуация, что любое неправильное, неверное движение лидеров европейских и мировых государств, ведущих стран мира может спровоцировать Третью мировую войну", - заявил Гусев агентству.По его прогнозу, сейчас будет начато длительное расследование инцидента."Это неприятное событие, это надо себе хорошо представлять: упавшие две ракеты - на территории Польши. Польша является страной-членом НАТО со всеми вытекающими последствиями: угроза в отношении любой из стран, согласно 5-й статье устава НАТО, приводит к защите интересов этой страны всеми членами НАТО. По сути дела, сегодня мы – не только Россия, но и все страны Европы и мира – находимся в очень сложной, противоречивой ситуации. Должно быть расследование", - рассказал эксперт.По оценке Гусева, очевидно, что Россия не заинтересована в нагнетании конфронтации с Западом, поэтому обстрел Польши – провокация, и на Западе это понимают."Это все очень серьезно, поэтому я ее (ситуацию) расцениваю как провокацию. Конечно, Россия не заинтересована в конфронтации с НАТО и коллективным Западом… Вовлекать сейчас страны НАТО в противостояние с Россией может только не совсем здоровый психически человек. Я уверен, что за этой провокацией стоят люди, заинтересованные в усилении конфронтации и в приведении ситуации в состояние войны", - считает он.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.

https://ria.ru/20221116/nato-1831866631.html

https://ria.ru/20221116/rukopozhatie-1831875654.html

https://ria.ru/20221116/ukraina-1831851572.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

инцидент с падением ракет в польше, политика, польша, нато