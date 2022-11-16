11:58 16.11.2022 (обновлено: 12:35 16.11.2022)
В Будапеште заявили, что Польша пока не выяснила принадлежность ракеты
Глава МИД Венгрии Сийярто: Польша пока не выяснила, чья ракета упала в Пшеводуве
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 ноя - РИА Новости. Польша по-прежнему не может сказать, чьи ракеты упали на территории страны, сейчас на месте падения проводится расследование, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после разговора с польским коллегой Збигневом Рау.
"Сегодня утром я переговорил по телефону с моим коллегой министром иностранных дел Польши Збигневом Рау... Он сказал мне, что пока что ничего окончательного, ничего точного они сказать не могут в связи со вчерашним падением ракет. Не могут точно и конкретно сказать, кто использовал устройства для запуска ракет, которые упали в Польше, не могут также сказать, кто мог стрелять и с какими намерениями", - сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях.
Он также добавил, что "польские коллеги на всякий случай проводят основательное, тщательное расследование, это расследование проводится на месте падения ракет". "И если у этого расследования будут результаты, которые стоит распространить, то они нам сообщат", - отметил глава МИД.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.
Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".