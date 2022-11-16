https://ria.ru/20221116/polsha-1831878096.html

В Будапеште заявили, что Польша пока не выяснила принадлежность ракеты

В Будапеште заявили, что Польша пока не выяснила принадлежность ракеты - РИА Новости, 16.11.2022

В Будапеште заявили, что Польша пока не выяснила принадлежность ракеты

Польша по-прежнему не может сказать, чьи ракеты упали на территории страны, сейчас на месте падения проводится расследование, заявил глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:58

2022-11-16T11:58

2022-11-16T12:35

в мире

петер сийярто

польша

венгрия

инцидент с падением ракет в польше

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_96723985cbb280fadae87ebe9eb28ac8.jpg

БУДАПЕШТ, 16 ноя - РИА Новости. Польша по-прежнему не может сказать, чьи ракеты упали на территории страны, сейчас на месте падения проводится расследование, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после разговора с польским коллегой Збигневом Рау."Сегодня утром я переговорил по телефону с моим коллегой министром иностранных дел Польши Збигневом Рау... Он сказал мне, что пока что ничего окончательного, ничего точного они сказать не могут в связи со вчерашним падением ракет. Не могут точно и конкретно сказать, кто использовал устройства для запуска ракет, которые упали в Польше, не могут также сказать, кто мог стрелять и с какими намерениями", - сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях.Он также добавил, что "польские коллеги на всякий случай проводят основательное, тщательное расследование, это расследование проводится на месте падения ракет". "И если у этого расследования будут результаты, которые стоит распространить, то они нам сообщат", - отметил глава МИД.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".

https://ria.ru/20221116/polsha-1831841668.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1831817995.html

https://ria.ru/20221116/tramp-1831804737.html

польша

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа полиции на месте падения ракеты в Польше Работа полиции на месте падения ракеты в Польше 2022-11-16T11:58 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, петер сийярто, польша, венгрия, инцидент с падением ракет в польше