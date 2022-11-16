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Шольц призвал делать выводы по ЧП в Польше только после расследования - РИА Новости, 16.11.2022
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Шольц призвал делать выводы по ЧП в Польше только после расследования
Шольц призвал делать выводы по ЧП в Польше только после расследования - РИА Новости, 16.11.2022
Шольц призвал делать выводы по ЧП в Польше только после расследования
Необходимо провести расследование инцидента в Польше и лишь потом делать выводы, заявил журналистам канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:41
2022-11-16T12:21
польша
в мире
германия
олаф шольц
инцидент с падением ракет в польше
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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Необходимо провести расследование инцидента в Польше и лишь потом делать выводы, заявил журналистам канцлер Германии Олаф Шольц.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России."Я считаю, что это хорошо и правильно, что присутствующие здесь члены НАТО очень быстро тут собрались, чтобы обсудить эту ситуацию. И то, с чем мы все согласились - что сейчас необходимо провести расследование этих разрушений, а также частей ракет", - сказал канцлер ФРГ на полях G20, трансляцию пресс-конференции вёл немецкий телеканал Welt."Необходимо дождаться результатов расследования, а затем публично объявить о них. В такой серьезной ситуации не может быть и речи о поспешных выводах прежде, чем факты будут тщательно изучены", - уточнил Шольц.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.
https://ria.ru/20221116/ukraina-1831851572.html
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польша, в мире, германия, олаф шольц, инцидент с падением ракет в польше
Польша, В мире, Германия, Олаф Шольц, Инцидент с падением ракет в Польше
11:41 16.11.2022 (обновлено: 12:21 16.11.2022)
 
Шольц призвал делать выводы по ЧП в Польше только после расследования

Шольц призвал сначала провести расследование инцидента в Польше и лишь потом делать выводы

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Необходимо провести расследование инцидента в Польше и лишь потом делать выводы, заявил журналистам канцлер Германии Олаф Шольц.
Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
10:54
Кулеба призвал к жесткому ответу на инцидент в Польше
"Я считаю, что это хорошо и правильно, что присутствующие здесь члены НАТО очень быстро тут собрались, чтобы обсудить эту ситуацию. И то, с чем мы все согласились - что сейчас необходимо провести расследование этих разрушений, а также частей ракет", - сказал канцлер ФРГ на полях G20, трансляцию пресс-конференции вёл немецкий телеканал Welt.
"Необходимо дождаться результатов расследования, а затем публично объявить о них. В такой серьезной ситуации не может быть и речи о поспешных выводах прежде, чем факты будут тщательно изучены", - уточнил Шольц.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Запад повышает вероятность начала мировой войны, заявил Медведев
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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В НАТО считают, что Россия не имеет отношения к ЧП в Польше, заявил Эрдоган
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.
На месте происшествия в районе населенного пункта Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
05:06
Байден усомнился, что упавшая в Польше ракета была запущена из России
 
ПольшаВ миреГерманияОлаф ШольцИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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