11:41 16.11.2022 (обновлено: 12:21 16.11.2022)
Шольц призвал делать выводы по ЧП в Польше только после расследования
Шольц призвал сначала провести расследование инцидента в Польше и лишь потом делать выводы
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Необходимо провести расследование инцидента в Польше и лишь потом делать выводы, заявил журналистам канцлер Германии Олаф Шольц.
"Я считаю, что это хорошо и правильно, что присутствующие здесь члены НАТО очень быстро тут собрались, чтобы обсудить эту ситуацию. И то, с чем мы все согласились - что сейчас необходимо провести расследование этих разрушений, а также частей ракет", - сказал канцлер ФРГ на полях G20, трансляцию пресс-конференции вёл немецкий телеканал Welt.
"Необходимо дождаться результатов расследования, а затем публично объявить о них. В такой серьезной ситуации не может быть и речи о поспешных выводах прежде, чем факты будут тщательно изучены", - уточнил Шольц.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.