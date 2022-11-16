Генштаб Польши прокомментировал падение ракет и работу ПВО
Генштаб Польши о падении ракет: ни одна ПВО не может защитить всю территорию страны
© AP Photo / Michal DyjukЗерновой склад в населенном пункте Пшеводув, Польша
© AP Photo / Michal Dyjuk
Зерновой склад в населенном пункте Пшеводув, Польша
ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Генштаб Польши, комментируя падение ракет, заявил, что ни одна ПВО не может защитить всю территорию страны.
"Ни одна армия не имеет системы ПВО, которая защищает территорию всей страны. Ракетная атака характеризуется точечным ударом по выбранной цели, а не уничтожением нескольких целей на больших площадях", - говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Польши.
"Задачей систем ПВО является среди прочего защита критически важной инфраструктуры", - отметили в Генштабе.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.