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В Госдуме назвали официальных лиц Украины и Польши подстрекателями войны - РИА Новости, 16.11.2022
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В Госдуме назвали официальных лиц Украины и Польши подстрекателями войны
В Госдуме назвали официальных лиц Украины и Польши подстрекателями войны - РИА Новости, 16.11.2022
В Госдуме назвали официальных лиц Украины и Польши подстрекателями войны
Официальные лица Украины и Польши, которые без оснований обвиняли Россию в падении ракет в районе Пшеводува - подстрекатели войны, заявил вице-спикер ГД от ЛДПР РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:28
2022-11-16T11:51
в мире
борис чернышов (депутат)
польша
украина
россия
госдума рф
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальные лица Украины и Польши, которые без оснований обвиняли Россию в падении ракет в районе Пшеводува - подстрекатели войны, заявил вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов."Польские и украинские официальные лица, которые без оснований обвиняли Россию в падении, якобы наших, ракет в районе Пшеводува - подстрекатели войны. Вчера своими репликами они поставили мир на грань глобального конфликта. Однако мир не поддался на провокации", - написал политик в своем Telegram-канале, отметив, что это уже не первая подобная ситуация.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. По словам Байдена после встречи лидеров стран G7 и НАТО, "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
https://ria.ru/20221116/polsha-1831832369.html
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в мире, борис чернышов (депутат), польша, украина, россия, госдума рф, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Борис Чернышов (депутат), Польша, Украина, Россия, Госдума РФ, Инцидент с падением ракет в Польше
11:28 16.11.2022 (обновлено: 11:51 16.11.2022)
 
В Госдуме назвали официальных лиц Украины и Польши подстрекателями войны

Депутат от ЛДПР Чернышов назвал официальных лиц Украины и Польши подстрекателями войны

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальные лица Украины и Польши, которые без оснований обвиняли Россию в падении ракет в районе Пшеводува - подстрекатели войны, заявил вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов.
"Польские и украинские официальные лица, которые без оснований обвиняли Россию в падении, якобы наших, ракет в районе Пшеводува - подстрекатели войны. Вчера своими репликами они поставили мир на грань глобального конфликта. Однако мир не поддался на провокации", - написал политик в своем Telegram-канале, отметив, что это уже не первая подобная ситуация.
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
09:52
Карасин прокомментировал реакцию Польши на падение ракет
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
08:07
Ракета, упавшая в Польше, была выпущена украинскими войсками, сообщили СМИ
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. По словам Байдена после встречи лидеров стран G7 и НАТО, "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
10:10
Запад повышает вероятность начала мировой войны, заявил Медведев
 
В миреБорис Чернышов (депутат)ПольшаУкраинаРоссияГосдума РФИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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