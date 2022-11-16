11:28 16.11.2022 (обновлено: 11:51 16.11.2022)
В Госдуме назвали официальных лиц Украины и Польши подстрекателями войны
Депутат от ЛДПР Чернышов назвал официальных лиц Украины и Польши подстрекателями войны
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальные лица Украины и Польши, которые без оснований обвиняли Россию в падении ракет в районе Пшеводува - подстрекатели войны, заявил вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов.
"Польские и украинские официальные лица, которые без оснований обвиняли Россию в падении, якобы наших, ракет в районе Пшеводува - подстрекатели войны. Вчера своими репликами они поставили мир на грань глобального конфликта. Однако мир не поддался на провокации", - написал политик в своем Telegram-канале, отметив, что это уже не первая подобная ситуация.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. По словам Байдена после встречи лидеров стран G7 и НАТО, "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".