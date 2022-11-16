https://ria.ru/20221116/polsha-1831849768.html

Посол России в Польше ночью посетил МИД республики

Посол России в Польше ночью посетил МИД республики - РИА Новости, 16.11.2022

Посол России в Польше ночью посетил МИД республики

Посол России в Польше Сергей Андреев ночью посетил МИД республики, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T10:49

2022-11-16T10:49

2022-11-16T12:31

сергей андреев

польша

россия

нато

инцидент с падением ракет в польше

збигнев рау

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564928259_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_7df67b18e2fb73c046464b33dcad1a61.jpg

ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев ночью посетил МИД республики, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM."Сегодня ночью он (посол РФ) был вызван в срочном порядке в МИД министром (Збигневым) Рау. Министр потребовал разъяснений этой ситуации, потому что с очень большой долей вероятности мы имеем дело с последствиями российских действий, которые впервые с начала войны затронули также Польшу, польскую территорию, погибли польские граждане" - сказал Яблоньский.При этом он заявил, что польские власти пока не склонны высылать российского посла."В дипломатии такие действия возможны. Мы не исключаем, что что-то такое может случиться. Но это действия, которые должны быть реализованы в случае появления предпосылок. В дипломатии бывает так, что нужно сохранять контакты с людьми, которые нам не только не нравятся, но и представляют интересы враждебно настроенных по отношению к нам стран. Определенные каналы коммуникации должны оставаться", - сказал замминистра."Мы стараемся сохранять возможность коммуникации на случай, если бы это было необходимо. Это не означает, что это положение неизменно. Возможно, мы будем принимать другие решения", - добавил он.При этом посол России в Польше Сергей Андреев подтвердил РИА Новости, что польский министр не настаивал на том, что на территорию Польши упала именно российская ракета. "Нет. Не настаивал. В ноте, которую мы получили, сказано, что вчера в 15.40 в известной польской деревне упал снаряд российского производства", - сказал он.Вместе с тем, в ноте "содержится требование предоставить незамедлительные разъяснения в этой связи", - добавил посол.Он уточнил, что "об этом демарше польской стороны доложено в Москву".Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

https://ria.ru/20221116/polsha-1831841668.html

https://ria.ru/20221116/voyna-1831838996.html

https://ria.ru/20221116/statya-1831819123.html

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей андреев, польша, россия, нато, инцидент с падением ракет в польше, збигнев рау