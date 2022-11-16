Инцидент в Польше показал, кто толкает мир к войне, заявил Слуцкий
Слуцкий: инцидент в Польше показал, кто сохранил остатки разума, а кто толкает мир к войне
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Инцидент в Польше хорошо показал, кто пока еще сохраняет остатки разума, а кто готов толкать мир к новой мировой войне, заявил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Инцидент в Польше хорошо показал, кто пока еще сохраняет остатки разума, а кто готов толкать мир к третьей мировой войне… Еще не успели расставить оцепление на месте падения ракет, как Зеленский начал биться в истерике, вопя о "российском ракетном ударе по коллективной безопасности" и призывая западных хозяев немедленно "действовать". Тут же, не дожидаясь расследования, со своим нелепым осуждением подсуетилась и Прибалтика", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что "господа русофобы" поспешили: сначала с мест начали приходить снимки обломков, сильно напоминающих части ракет комплекса С-300, которые стоят на вооружении Украины, затем и Пентагон призвал не спешить с выводами, кроме того о том, что ракета не была выпущена с российской территории, заявил президент Турции, добавил политик.
"Выходит, что удар "по коллективной безопасности НАТО" могла нанести Украина? И кому тогда задавать вопрос относительно применения 5 статьи Вашингтонского договора? История очередной провокации неонацистского режима", - рассказал Слуцкий.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.
Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".