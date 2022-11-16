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Инцидент в Польше показал, кто толкает мир к войне, заявил Слуцкий - РИА Новости, 16.11.2022
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Инцидент в Польше показал, кто толкает мир к войне, заявил Слуцкий
Инцидент в Польше показал, кто толкает мир к войне, заявил Слуцкий - РИА Новости, 16.11.2022
Инцидент в Польше показал, кто толкает мир к войне, заявил Слуцкий
Инцидент в Польше хорошо показал, кто пока еще сохраняет остатки разума, а кто готов толкать мир к новой мировой войне, заявил глава думского комитета по... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:46
2022-11-16T10:46
происшествия
польша
россия
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Инцидент в Польше хорошо показал, кто пока еще сохраняет остатки разума, а кто готов толкать мир к новой мировой войне, заявил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий."Инцидент в Польше хорошо показал, кто пока еще сохраняет остатки разума, а кто готов толкать мир к третьей мировой войне… Еще не успели расставить оцепление на месте падения ракет, как Зеленский начал биться в истерике, вопя о "российском ракетном ударе по коллективной безопасности" и призывая западных хозяев немедленно "действовать". Тут же, не дожидаясь расследования, со своим нелепым осуждением подсуетилась и Прибалтика", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.При этом он отметил, что "господа русофобы" поспешили: сначала с мест начали приходить снимки обломков, сильно напоминающих части ракет комплекса С-300, которые стоят на вооружении Украины, затем и Пентагон призвал не спешить с выводами, кроме того о том, что ракета не была выпущена с российской территории, заявил президент Турции, добавил политик."Выходит, что удар "по коллективной безопасности НАТО" могла нанести Украина? И кому тогда задавать вопрос относительно применения 5 статьи Вашингтонского договора? История очередной провокации неонацистского режима", - рассказал Слуцкий.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
https://ria.ru/20221116/voyna-1831838996.html
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происшествия, польша, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), инцидент с падением ракет в польше
Происшествия, Польша, Россия, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), Инцидент с падением ракет в Польше
10:46 16.11.2022
 
Инцидент в Польше показал, кто толкает мир к войне, заявил Слуцкий

Слуцкий: инцидент в Польше показал, кто сохранил остатки разума, а кто толкает мир к войне

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Инцидент в Польше хорошо показал, кто пока еще сохраняет остатки разума, а кто готов толкать мир к новой мировой войне, заявил глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Инцидент в Польше хорошо показал, кто пока еще сохраняет остатки разума, а кто готов толкать мир к третьей мировой войне… Еще не успели расставить оцепление на месте падения ракет, как Зеленский начал биться в истерике, вопя о "российском ракетном ударе по коллективной безопасности" и призывая западных хозяев немедленно "действовать". Тут же, не дожидаясь расследования, со своим нелепым осуждением подсуетилась и Прибалтика", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
10:10
Запад повышает вероятность начала мировой войны, заявил Медведев
При этом он отметил, что "господа русофобы" поспешили: сначала с мест начали приходить снимки обломков, сильно напоминающих части ракет комплекса С-300, которые стоят на вооружении Украины, затем и Пентагон призвал не спешить с выводами, кроме того о том, что ракета не была выпущена с российской территории, заявил президент Турции, добавил политик.
"Выходит, что удар "по коллективной безопасности НАТО" могла нанести Украина? И кому тогда задавать вопрос относительно применения 5 статьи Вашингтонского договора? История очередной провокации неонацистского режима", - рассказал Слуцкий.
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Карасин прокомментировал реакцию Польши на падение ракет
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Эрдоган заявил, что доверяет позиции России по инциденту в Польше
В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.
Президент США Джо Байден инициировал встречу лидеров стран G7 и НАТО в среду, по итогам которой заявил, что "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".
На месте происшествия в районе населенного пункта Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
05:06
Байден усомнился, что упавшая в Польше ракета была запущена из России
 
ПроисшествияПольшаРоссияГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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