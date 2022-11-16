10:22 16.11.2022 (обновлено: 10:39 16.11.2022)
МИД Китая призвал стороны к самообладанию на фоне инцидента в Польше
МИД Китая призвал стороны сохранять самообладание на фоне инцидента в Польше
© AP Photo / StringerСотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша
© AP Photo / Stringer
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша
ПЕКИН, 16 ноя – РИА Новости. В сложившейся ситуации все соответствующие стороны должны сохранять спокойствие, чтобы не допустить эскалации ситуации, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о падении ракет на территории Польши.
"Мы ознакомлены с соответствующими сообщениями. В сложившейся ситуации все соответствующие стороны должны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации", - сказала дипломат. Мао Нин подчеркнула, что позиция Китая в отношении украинского кризиса последовательная и ясная: "первоочередной задачей является ведение диалога и переговоров для мирного урегулирования кризиса".
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики. Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.