https://ria.ru/20221116/polsha-1831832369.html
Карасин прокомментировал реакцию Польши на падение ракет
Карасин прокомментировал реакцию Польши на падение ракет - РИА Новости, 16.11.2022
Карасин прокомментировал реакцию Польши на падение ракет
Реакция Польши на упавшие во вторник вечером в ее восточной части ракеты является истерикой, свидетельствующей о "растущей шизофрении" у Запада, заявил... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T09:52
2022-11-16T09:52
2022-11-16T09:52
в мире
григорий карасин
анджей дуда
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Реакция Польши на упавшие во вторник вечером в ее восточной части ракеты является истерикой, свидетельствующей о "растущей шизофрении" у Запада, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."Польская истерика по поводу упавшей ракеты говорит о растущей шизофрении в умах политиков Запада, которая приобрела опасные формы", - написал он в своём Telegram-канале."Так и до беды докричаться можно", - считает сенатор.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
https://ria.ru/20221116/polsha-1831817995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, григорий карасин, анджей дуда, польша, люблинское воеводство, украина, совет федерации рф
В мире, Григорий Карасин, Анджей Дуда, Польша, Люблинское воеводство, Украина, Совет Федерации РФ
Карасин прокомментировал реакцию Польши на падение ракет
Сенатор Карасин назвал реакцию Польши на падение ракет в ее восточной части истерикой