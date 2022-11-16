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Карасин прокомментировал реакцию Польши на падение ракет - РИА Новости, 16.11.2022
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Карасин прокомментировал реакцию Польши на падение ракет
Карасин прокомментировал реакцию Польши на падение ракет - РИА Новости, 16.11.2022
Карасин прокомментировал реакцию Польши на падение ракет
Реакция Польши на упавшие во вторник вечером в ее восточной части ракеты является истерикой, свидетельствующей о "растущей шизофрении" у Запада, заявил... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T09:52
2022-11-16T09:52
в мире
григорий карасин
анджей дуда
польша
люблинское воеводство
украина
совет федерации рф
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Реакция Польши на упавшие во вторник вечером в ее восточной части ракеты является истерикой, свидетельствующей о "растущей шизофрении" у Запада, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."Польская истерика по поводу упавшей ракеты говорит о растущей шизофрении в умах политиков Запада, которая приобрела опасные формы", - написал он в своём Telegram-канале."Так и до беды докричаться можно", - считает сенатор.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
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в мире, григорий карасин, анджей дуда, польша, люблинское воеводство, украина, совет федерации рф
В мире, Григорий Карасин, Анджей Дуда, Польша, Люблинское воеводство, Украина, Совет Федерации РФ
09:52 16.11.2022
 
Карасин прокомментировал реакцию Польши на падение ракет

Сенатор Карасин назвал реакцию Польши на падение ракет в ее восточной части истерикой

© AP Photo / StringerСотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Stringer
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Реакция Польши на упавшие во вторник вечером в ее восточной части ракеты является истерикой, свидетельствующей о "растущей шизофрении" у Запада, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"Польская истерика по поводу упавшей ракеты говорит о растущей шизофрении в умах политиков Запада, которая приобрела опасные формы", - написал он в своём Telegram-канале.
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В НАТО считают, что Россия не имеет отношения к ЧП в Польше, заявил Эрдоган
"Так и до беды докричаться можно", - считает сенатор.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Ракета, упавшая в Польше, была выпущена украинскими войсками, сообщили СМИ
 
В миреГригорий КарасинАнджей ДудаПольшаЛюблинское воеводствоУкраинаСовет Федерации РФ
 
 
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