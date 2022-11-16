https://ria.ru/20221116/polsha-1831832369.html

Карасин прокомментировал реакцию Польши на падение ракет

Карасин прокомментировал реакцию Польши на падение ракет - РИА Новости, 16.11.2022

Карасин прокомментировал реакцию Польши на падение ракет

Реакция Польши на упавшие во вторник вечером в ее восточной части ракеты является истерикой, свидетельствующей о "растущей шизофрении" у Запада, заявил... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T09:52

2022-11-16T09:52

2022-11-16T09:52

в мире

григорий карасин

анджей дуда

польша

люблинское воеводство

украина

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Реакция Польши на упавшие во вторник вечером в ее восточной части ракеты является истерикой, свидетельствующей о "растущей шизофрении" у Запада, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."Польская истерика по поводу упавшей ракеты говорит о растущей шизофрении в умах политиков Запада, которая приобрела опасные формы", - написал он в своём Telegram-канале."Так и до беды докричаться можно", - считает сенатор.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.

https://ria.ru/20221116/polsha-1831817995.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1831811225.html

польша

люблинское воеводство

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, григорий карасин, анджей дуда, польша, люблинское воеводство, украина, совет федерации рф