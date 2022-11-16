https://ria.ru/20221116/polsha-1831828802.html

Байден и Сунак обсудили инцидент с ракетой в Польше

Байден и Сунак обсудили инцидент с ракетой в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

Байден и Сунак обсудили инцидент с ракетой в Польше

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели встречу на полях саммита G20, в ходе которой обсудили инцидент с ракетой в Польше,... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T09:44

2022-11-16T09:44

2022-11-16T10:07

в мире

риши сунак

джо байден

польша

украина

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инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели встречу на полях саммита G20, в ходе которой обсудили инцидент с ракетой в Польше, сообщил Белый дом."Президент Джо Байден встретился сегодня (в среду - ред.) с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком на полях саммита G20", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.В документе отмечается, что Байден и Сунак обсудили ракетные удары по Украине и подчеркнули, что правительства США и Великобритании поддерживают Киев. "Они также обсудили взрыв, который произошел в восточной части Польши, и нашу полную поддержку продолжающегося расследования Польши", - отмечается в заявлении.В заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, говорится, что Сунак и Байден в ходе встречи также выразили надежду на развитие сотрудничества Великобритании и США в области торговли и обороны и подчеркнули важность долгосрочного сотрудничества стран в Индо-Тихоокеанском регионе, включая присоединение к Транстихоокеанскому партнерству.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. По словам Байдена после встречи лидеров стран G7 и НАТО, "маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России".

https://ria.ru/20221116/statya-1831819123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, риши сунак, джо байден, польша, украина, сша, инцидент с падением ракет в польше