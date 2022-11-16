https://ria.ru/20221116/pokupka-1831947701.html

Дистрибьютор New Balance хочет купить франчайзи Victoria's Secret

Дистрибьютор New Balance хочет купить франчайзи Victoria's Secret - РИА Новости, 16.11.2022

Дистрибьютор New Balance хочет купить франчайзи Victoria's Secret

Дистрибьютор New Balance, DKNY и ряда других крупных брендов подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ о приобретении "Монэкс Трейдинг",... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:03

2022-11-16T15:03

2022-11-16T15:35

экономика

коммерческая недвижимость

россия

victoria's secret

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Дистрибьютор New Balance, DKNY и ряда других крупных брендов подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ о приобретении "Монэкс Трейдинг", развивающего франчайзи Victoria's Secret и Mothercare в стране, сообщает ведомство."ФАС получила от АО "МФК Джамилько" ходатайство о приобретении "Монэкс Трейдинг"... Приобретатель осуществляет розничную торговлю одеждой класса "люкс", а также оптовую и розничную торговлю брендовой обувью. Приобретаемая компания работает по системе франчайзинга и специализируется на развитии магазинов розничной торговли известных торговых марок Mothercare, Victoria's Secret и тд", - говорится в сообщении.Отмечается, что служба в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами.В начале марта компания Mothercare, специализирующаяся на производстве товаров для детей, сообщила, что приостанавливает работу в России. Позже, газета "Ведомости" сообщала, что кувейтская Alshaya Group ищет покупателя на магазины Mothercare в России. О желании отечественного фэшн-дистрибьютора "Джамилько" выкупить российский бизнес британской сети магазинов в конце октября заявлял "Коммерсант" со ссылкой на три источника на рынке ритейла."Джамилько" была основана в 1993 году Халедом Джамилем. Работает с такими брендами, как DKNY, John Lobb, New Balance, Salvatore Ferragamo, Wolford и рядом других и управляет более чем 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону."Монэкс Трейдинг" – российская компания, работающая по системе франчайзинга и специализирующаяся на развитии магазинов розничной торговли таких марок как Mothercare и Victoria's Secret. Владельцем компании является крупнейший на Ближнем Востоке ритейлер - Alshaya Group.

https://ria.ru/20221115/kashemir-1831742649.html

https://ria.ru/20221107/postavki-1829555302.html

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экономика, коммерческая недвижимость, россия, victoria's secret, федеральная антимонопольная служба (фас россии)