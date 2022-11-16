https://ria.ru/20221116/po-1831932592.html

Российские вещатели поддержали проект по импортозамещению ПО на телеканалах

Российские вещатели поддержали проект по импортозамещению ПО на телеканалах - РИА Новости, 16.11.2022

Российские вещатели поддержали проект по импортозамещению ПО на телеканалах

Российские вещатели поддержали проекты по импортозамещению программного обеспечения на телеканалах, отрасль остро нуждается в отечественном софте, рассказали... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:22

2022-11-16T14:22

2022-11-16T14:22

экономика

россия

технологии

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российские вещатели поддержали проекты по импортозамещению программного обеспечения на телеканалах, отрасль остро нуждается в отечественном софте, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минцифры России.Ранее в среду издание "Коммерсант" со ссылкой на документы сообщило, что российские разработчики программного обеспечения для телекомпаний, Carrot и BRAM Technologies, рассчитывают получить 829 миллионов рублей из бюджета на импортозамещение зарубежного софта, владельцы которого прекратили обновление в России. Издание уточнило, что внедрение новых решений компании рассчитывают начать только в 2025 году."Эти проекты были представлены разработчиками и были поддержаны членами ИЦК (индустриального центра компетенций - ред.), в который входят все крупнейшие вещатели, поскольку отрасль остро нуждается в отечественном профессиональном ПО", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры в ответ на вопрос, поддерживают ли проекты по импортозамещению иностранного софта российские телекомпании.В министерстве подчеркнули, что доверяют отрасли, учитывая тот факт, что созданный летом механизм ИЦК основан на том, "что бизнес лучше государства знает реальные потребности и эффективнее взаимодействует с разработчиками"."Наша задача - помочь реальному импортозамещению ПО, поэтому важно, чтобы каждый проект был востребован максимальным числом компаний", - заключили в Минцифры.

https://ria.ru/20221115/karta-1831610547.html

https://ria.ru/20221114/udostoverenie-1831435316.html

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экономика, россия, технологии