https://ria.ru/20221116/peskov-1831799252.html

СNN: Песков заявил, что не обладает информацией о взрыве в Польше

СNN: Песков заявил, что не обладает информацией о взрыве в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

СNN: Песков заявил, что не обладает информацией о взрыве в Польше

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о взрыве в Польше, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T02:41

2022-11-16T02:41

2022-11-16T03:47

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

алексей леонков

патрик райдер

польша

россия

украина

министерство обороны сша

нато

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о взрыве в Польше, сообщает телеканал CNN."К сожалению, у меня нет информации об этом", - приводит телеканал слова Пескова.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

https://ria.ru/20221116/makron-1831798574.html

https://ria.ru/20221116/podderzhka-1831797842.html

польша

россия

украина

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), алексей леонков, патрик райдер, польша, россия, украина, министерство обороны сша, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше