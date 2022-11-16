Рейтинг@Mail.ru
СNN: Песков заявил, что не обладает информацией о взрыве в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/peskov-1831799252.html
СNN: Песков заявил, что не обладает информацией о взрыве в Польше
СNN: Песков заявил, что не обладает информацией о взрыве в Польше - РИА Новости, 16.11.2022
СNN: Песков заявил, что не обладает информацией о взрыве в Польше
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о взрыве в Польше, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T02:41
2022-11-16T03:47
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
алексей леонков
патрик райдер
польша
россия
украина
министерство обороны сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_f3f22e9c9115c4872b98808bfc795301.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о взрыве в Польше, сообщает телеканал CNN."К сожалению, у меня нет информации об этом", - приводит телеканал слова Пескова.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
https://ria.ru/20221116/makron-1831798574.html
https://ria.ru/20221116/podderzhka-1831797842.html
польша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_082f23f81dfea398cb59fe25eb7d1f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков (спецпредставитель президента), алексей леонков, патрик райдер, польша, россия, украина, министерство обороны сша, нато, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Алексей Леонков, Патрик Райдер, Польша, Россия, Украина, Министерство обороны США, НАТО, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
02:41 16.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
 
СNN: Песков заявил, что не обладает информацией о взрыве в Польше

CNN: Песков заявил, что не обладает информацией о падении ракет в Польше

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о взрыве в Польше, сообщает телеканал CNN.
"К сожалению, у меня нет информации об этом", - приводит телеканал слова Пескова.
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит по телефону на саммите G7 в замке Эльмау - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
02:23
Макрон заявил о готовности поддержать расследование падения ракет в Польше
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
01:59
Байден предложил Польше полную поддержку в расследовании падения ракет
 
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)Алексей ЛеонковПатрик РайдерПольшаРоссияУкраинаМинистерство обороны СШАНАТОЗРК С-300Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала