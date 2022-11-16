https://ria.ru/20221116/perevozki-1831978317.html

Белоруссия за 10 месяцев нарастила контейнерные перевозки в КНР в 4,5 раза

Белоруссия за 10 месяцев нарастила контейнерные перевозки в КНР в 4,5 раза - РИА Новости, 16.11.2022

Белоруссия за 10 месяцев нарастила контейнерные перевозки в КНР в 4,5 раза

Белоруссия увеличила контейнерные перевозки в Китай в январе-октябре текущего года почти в 4,5 раза к аналогичному периода 2021 года, заявил министр экономики... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:41

2022-11-16T16:41

2022-11-16T16:52

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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Белоруссия увеличила контейнерные перевозки в Китай в январе-октябре текущего года почти в 4,5 раза к аналогичному периода 2021 года, заявил министр экономики республики Александр Червяков."Были также предприняты меры по противодействию санкциям, которые затронули транспорт и логистику. Что касается железнодорожного транспорта, то Беларусь увеличила перевозки контейнеров в Китай за январь - октябрь практически в четыре с половиной раза к аналогичному периоду прошлого года", - цитирует Червякова агентство "Белта".По словам министра, после пятимесячного замедления экономика Белоруссии стала прирастать, а с августа вышла на траекторию восстановительного роста. Основной вклад внесло сельское хозяйство, а с сентября - промышленность, где также формируется восстановительная динамика."В промышленности Беларусь прирастает секторами, которые выпускают высокотехнологичную продукцию. В стране произведено больше интегральных схем, тракторов, телевизоров, оптики, карьерных самосвалов", - отметил Червяков, рассуждая о динамике производства за январь-октябрь.

https://ria.ru/20221116/aviaperevozki-1831857398.html

белоруссия

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Алёна Пава

белоруссия, китай, экономика