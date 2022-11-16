https://ria.ru/20221116/perevozki-1831978317.html
Белоруссия за 10 месяцев нарастила контейнерные перевозки в КНР в 4,5 раза
Белоруссия за 10 месяцев нарастила контейнерные перевозки в КНР в 4,5 раза - РИА Новости, 16.11.2022
Белоруссия за 10 месяцев нарастила контейнерные перевозки в КНР в 4,5 раза
Белоруссия увеличила контейнерные перевозки в Китай в январе-октябре текущего года почти в 4,5 раза к аналогичному периода 2021 года, заявил министр экономики... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:41
2022-11-16T16:41
2022-11-16T16:52
россия-китай: главное
белоруссия
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831990684_0:32:900:538_1920x0_80_0_0_e5511c41c61f4f9c1754f26395156e0b.jpg
МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Белоруссия увеличила контейнерные перевозки в Китай в январе-октябре текущего года почти в 4,5 раза к аналогичному периода 2021 года, заявил министр экономики республики Александр Червяков."Были также предприняты меры по противодействию санкциям, которые затронули транспорт и логистику. Что касается железнодорожного транспорта, то Беларусь увеличила перевозки контейнеров в Китай за январь - октябрь практически в четыре с половиной раза к аналогичному периоду прошлого года", - цитирует Червякова агентство "Белта".По словам министра, после пятимесячного замедления экономика Белоруссии стала прирастать, а с августа вышла на траекторию восстановительного роста. Основной вклад внесло сельское хозяйство, а с сентября - промышленность, где также формируется восстановительная динамика."В промышленности Беларусь прирастает секторами, которые выпускают высокотехнологичную продукцию. В стране произведено больше интегральных схем, тракторов, телевизоров, оптики, карьерных самосвалов", - отметил Червяков, рассуждая о динамике производства за январь-октябрь.
https://ria.ru/20221116/aviaperevozki-1831857398.html
белоруссия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831990684_39:0:839:600_1920x0_80_0_0_a54d4b47625ebcd461d8db4eece9431b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Белоруссия, Китай, Экономика
МИНСК, 16 ноя – РИА Новости.
Белоруссия увеличила контейнерные перевозки в Китай
в январе-октябре текущего года почти в 4,5 раза к аналогичному периода 2021 года, заявил министр экономики республики Александр Червяков.
"Были также предприняты меры по противодействию санкциям, которые затронули транспорт и логистику. Что касается железнодорожного транспорта, то Беларусь увеличила перевозки контейнеров в Китай за январь - октябрь практически в четыре с половиной раза к аналогичному периоду прошлого года", - цитирует Червякова агентство "Белта".
По словам министра, после пятимесячного замедления экономика Белоруссии стала прирастать, а с августа вышла на траекторию восстановительного роста. Основной вклад внесло сельское хозяйство, а с сентября - промышленность, где также формируется восстановительная динамика.
"В промышленности Беларусь прирастает секторами, которые выпускают высокотехнологичную продукцию. В стране произведено больше интегральных схем, тракторов, телевизоров, оптики, карьерных самосвалов", - отметил Червяков, рассуждая о динамике производства за январь-октябрь.