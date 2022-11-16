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Белоруссия за 10 месяцев нарастила контейнерные перевозки в КНР в 4,5 раза - РИА Новости, 16.11.2022
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Белоруссия за 10 месяцев нарастила контейнерные перевозки в КНР в 4,5 раза
Белоруссия за 10 месяцев нарастила контейнерные перевозки в КНР в 4,5 раза - РИА Новости, 16.11.2022
Белоруссия за 10 месяцев нарастила контейнерные перевозки в КНР в 4,5 раза
Белоруссия увеличила контейнерные перевозки в Китай в январе-октябре текущего года почти в 4,5 раза к аналогичному периода 2021 года, заявил министр экономики... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:41
2022-11-16T16:52
россия-китай: главное
белоруссия
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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Белоруссия увеличила контейнерные перевозки в Китай в январе-октябре текущего года почти в 4,5 раза к аналогичному периода 2021 года, заявил министр экономики республики Александр Червяков."Были также предприняты меры по противодействию санкциям, которые затронули транспорт и логистику. Что касается железнодорожного транспорта, то Беларусь увеличила перевозки контейнеров в Китай за январь - октябрь практически в четыре с половиной раза к аналогичному периоду прошлого года", - цитирует Червякова агентство "Белта".По словам министра, после пятимесячного замедления экономика Белоруссии стала прирастать, а с августа вышла на траекторию восстановительного роста. Основной вклад внесло сельское хозяйство, а с сентября - промышленность, где также формируется восстановительная динамика."В промышленности Беларусь прирастает секторами, которые выпускают высокотехнологичную продукцию. В стране произведено больше интегральных схем, тракторов, телевизоров, оптики, карьерных самосвалов", - отметил Червяков, рассуждая о динамике производства за январь-октябрь.
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белоруссия, китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Белоруссия, Китай, Экономика
16:41 16.11.2022 (обновлено: 16:52 16.11.2022)
 

Белоруссия за 10 месяцев нарастила контейнерные перевозки в КНР в 4,5 раза

© Фото : Белорусская железная дорогаКонтейнеры на белорусской железной дороге
Контейнеры на белорусской железной дороге - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© Фото : Белорусская железная дорога
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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Белоруссия увеличила контейнерные перевозки в Китай в январе-октябре текущего года почти в 4,5 раза к аналогичному периода 2021 года, заявил министр экономики республики Александр Червяков.
"Были также предприняты меры по противодействию санкциям, которые затронули транспорт и логистику. Что касается железнодорожного транспорта, то Беларусь увеличила перевозки контейнеров в Китай за январь - октябрь практически в четыре с половиной раза к аналогичному периоду прошлого года", - цитирует Червякова агентство "Белта".
По словам министра, после пятимесячного замедления экономика Белоруссии стала прирастать, а с августа вышла на траекторию восстановительного роста. Основной вклад внесло сельское хозяйство, а с сентября - промышленность, где также формируется восстановительная динамика.
"В промышленности Беларусь прирастает секторами, которые выпускают высокотехнологичную продукцию. В стране произведено больше интегральных схем, тракторов, телевизоров, оптики, карьерных самосвалов", - отметил Червяков, рассуждая о динамике производства за январь-октябрь.
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