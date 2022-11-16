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В Госдуме предложили встречные условия для переговоров с Киевом - РИА Новости, 16.11.2022
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В Госдуме предложили встречные условия для переговоров с Киевом
В Госдуме предложили встречные условия для переговоров с Киевом - РИА Новости, 16.11.2022
В Госдуме предложили встречные условия для переговоров с Киевом
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что одним из условий для переговоров с Украиной должно быть отстранения от власти Владимира... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:27
2022-11-16T08:27
в мире
владимир зеленский
михаил шеремет
киев
украина
сша
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что одним из условий для переговоров с Украиной должно быть отстранения от власти Владимира Зеленского и его команды.Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, предложив программу из 10 пунктов. Кроме того, он сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры."Зеленский своими действиями и заявлениями закрывает окно возможностей для переговоров и окончательно обрекает украинский народ. Он готов уничтожить украинский народ и всю страну, лишь бы получить одобрение от западных хозяев. Считаю, что в таком случае одним из наших условий для переговоров с Украиной должно быть отстранения от власти Владимира Зеленского и его преступной команды", - сказал Шеремет РИА Новости.По его мнению, к власти на Украине должны прийти здравомыслящие люди, заинтересованные в развитии независимого государства, а не западного плацдарма и колонии США.
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в мире, владимир зеленский, михаил шеремет, киев, украина, сша, госдума рф
В мире, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Киев, Украина, США, Госдума РФ
08:27 16.11.2022
 
В Госдуме предложили встречные условия для переговоров с Киевом

Депутат Шеремет считает, что отстранение Зеленского должно быть условием для переговоров

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что одним из условий для переговоров с Украиной должно быть отстранения от власти Владимира Зеленского и его команды.
Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, предложив программу из 10 пунктов. Кроме того, он сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры.
"Зеленский своими действиями и заявлениями закрывает окно возможностей для переговоров и окончательно обрекает украинский народ. Он готов уничтожить украинский народ и всю страну, лишь бы получить одобрение от западных хозяев. Считаю, что в таком случае одним из наших условий для переговоров с Украиной должно быть отстранения от власти Владимира Зеленского и его преступной команды", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, к власти на Украине должны прийти здравомыслящие люди, заинтересованные в развитии независимого государства, а не западного плацдарма и колонии США.
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В миреВладимир ЗеленскийМихаил ШереметКиевУкраинаСШАГосдума РФ
 
 
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