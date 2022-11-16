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В Госдуме предложили встречные условия для переговоров с Киевом

В Госдуме предложили встречные условия для переговоров с Киевом - РИА Новости, 16.11.2022

В Госдуме предложили встречные условия для переговоров с Киевом

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что одним из условий для переговоров с Украиной должно быть отстранения от власти Владимира... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T08:27

2022-11-16T08:27

2022-11-16T08:27

в мире

владимир зеленский

михаил шеремет

киев

украина

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госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что одним из условий для переговоров с Украиной должно быть отстранения от власти Владимира Зеленского и его команды.Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, предложив программу из 10 пунктов. Кроме того, он сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры."Зеленский своими действиями и заявлениями закрывает окно возможностей для переговоров и окончательно обрекает украинский народ. Он готов уничтожить украинский народ и всю страну, лишь бы получить одобрение от западных хозяев. Считаю, что в таком случае одним из наших условий для переговоров с Украиной должно быть отстранения от власти Владимира Зеленского и его преступной команды", - сказал Шеремет РИА Новости.По его мнению, к власти на Украине должны прийти здравомыслящие люди, заинтересованные в развитии независимого государства, а не западного плацдарма и колонии США.

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831736123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, михаил шеремет, киев, украина, сша, госдума рф