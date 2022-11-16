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Президент Польши провел переговоры с генсеком НАТО - РИА Новости, 16.11.2022
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Президент Польши провел переговоры с генсеком НАТО
Президент Польши провел переговоры с генсеком НАТО - РИА Новости, 16.11.2022
Президент Польши провел переговоры с генсеком НАТО
Президент Польши обсудил взрывы на территории страны с генсеком НАТО и возможность применения статьи 4 о консультациях, сообщил журналистам глава бюро... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T00:23
2022-11-16T03:47
польша
в мире
варшава
нато
алексей леонков
патрик райдер
украина
люблинское воеводство
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Польши обсудил взрывы на территории страны с генсеком НАТО и возможность применения статьи 4 о консультациях, сообщил журналистам глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера."В связи с серьезностью ситуации, с которой мы имеем дело, президент только что завершил разговор с генеральным секретарем НАТО. Мы уточняем предпосылки использования 4-й статьи договора альянса, то есть консультаций всех членов альянса, касающихся адекватного ответа", - сказал Сивера."Мы находимся в интенсивном контакте с ключевыми союзниками", - добавил он.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки, отметили в МО РФ.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
https://ria.ru/20221116/stoltenberg-1831792589.html
https://ria.ru/20221115/vengriya-1831789437.html
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польша, в мире, варшава, нато, алексей леонков, патрик райдер, украина, люблинское воеводство, министерство обороны сша, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
Польша, В мире, Варшава, НАТО, Алексей Леонков, Патрик Райдер, Украина, Люблинское воеводство, Министерство обороны США, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
00:23 16.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
 
Президент Польши провел переговоры с генсеком НАТО

Дуда обсудил с генсеком НАТО возможность применения четвертой статьи о консультациях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Польши обсудил взрывы на территории страны с генсеком НАТО и возможность применения статьи 4 о консультациях, сообщил журналистам глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера.
"В связи с серьезностью ситуации, с которой мы имеем дело, президент только что завершил разговор с генеральным секретарем НАТО. Мы уточняем предпосылки использования 4-й статьи договора альянса, то есть консультаций всех членов альянса, касающихся адекватного ответа", - сказал Сивера.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
00:33
Генсек НАТО заявил, что следит за ситуацией после падения ракет в Польше
"Мы находимся в интенсивном контакте с ключевыми союзниками", - добавил он.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки, отметили в МО РФ.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
Будапешт, Венгрия - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 23:48
В Минобороны Венгрии заявили об отсутствии ясности по ситуации в Польше
 
ПольшаВ миреВаршаваНАТОАлексей ЛеонковПатрик РайдерУкраинаЛюблинское воеводствоМинистерство обороны СШАЗРК С-300Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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