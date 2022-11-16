00:23 16.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
Президент Польши провел переговоры с генсеком НАТО
Дуда обсудил с генсеком НАТО возможность применения четвертой статьи о консультациях
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Президент Польши обсудил взрывы на территории страны с генсеком НАТО и возможность применения статьи 4 о консультациях, сообщил журналистам глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера.
"В связи с серьезностью ситуации, с которой мы имеем дело, президент только что завершил разговор с генеральным секретарем НАТО. Мы уточняем предпосылки использования 4-й статьи договора альянса, то есть консультаций всех членов альянса, касающихся адекватного ответа", - сказал Сивера.
"Мы находимся в интенсивном контакте с ключевыми союзниками", - добавил он.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки, отметили в МО РФ.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.