https://ria.ru/20221116/pentagon-1832068965.html

В США допустили появление "окна" для разрешения конфликта на Украине зимой

В США допустили появление "окна" для разрешения конфликта на Украине зимой - РИА Новости, 16.11.2022

В США допустили появление "окна" для разрешения конфликта на Украине зимой

Вашингтон полагает, что возможное замедление боевых действий на Украине зимой создаст "окно" для урегулирования конфликта, заявил председатель Комитета... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T21:26

2022-11-16T21:26

2022-11-16T22:32

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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Вашингтон полагает, что возможное замедление боевых действий на Украине зимой создаст "окно" для урегулирования конфликта, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по помощи Киеву.Он подчеркнул, что в период холодов тактические операции, как правило, замедляются.Президент Украины Владимир Зеленский в начале октября утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с Владимиром Путиным.Как отметил в конце октября российский президент, Москва много раз говорила, что готова к диалогу с Киевом, но тот решил их не продолжать. По его словам, добрая воля России по переговорам с Украиной известна, никаким изменениям и сомнениям не подлежит.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от диалога с Москвой по указу Вашингтона. Он добавил, что Россия не меняет своей позиции, готова и хочет обеспечивать свои интересы за столом переговоров, но речь идет о нежелании со стороны Украины.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.

https://ria.ru/20221110/ukraina-1830438505.html

https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html

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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, вооруженные силы сша, марк милли, владимир зеленский, владимир путин, россия, киев