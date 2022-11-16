21:26 16.11.2022 (обновлено: 22:32 16.11.2022)
В США допустили появление "окна" для разрешения конфликта на Украине зимой
Глава Комитета начштабов ВС США спрогнозировал замедление боевых действий на Украине зимой
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Вашингтон полагает, что возможное замедление боевых действий на Украине зимой создаст "окно" для урегулирования конфликта, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по помощи Киеву.
Он подчеркнул, что в период холодов тактические операции, как правило, замедляются.
"На мой взгляд, президент Байден и Владимир Зеленский заявили о том, что данный кризис в конце концов должен разрешиться политически. Поэтому если тактические операции замедлятся, если это случится, то может появиться окно для политического урегулирования или хотя бы начала переговоров", — сказал генерал.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале октября утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Киев отказался от диалога с Москвой по указу Вашингтона. Он добавил, что Россия не меняет своей позиции, готова и хочет обеспечивать свои интересы за столом переговоров, но речь идет о нежелании со стороны Украины.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
Вчера, 08:00Вашингтон гонит Киев на переговоры