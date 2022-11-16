В Пентагоне заявили о решимости защищать Польшу и НАТО
Глава Пентагона Остин заверил своего польского коллегу в решимости защищать Польшу и НАТО
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с польским вице-премьером, министром национальной обороны Мариушем Блащаком заверил его в решимости Вашингтона защищать Польшу и НАТО.
Об этом шеф Пентагона сообщил на своей странице в Twitter.
"Сегодня я говорил с польским вице-премьером, министром Мариушем Блащаком касательно сегодняшнего сообщения о ракетном ударе в Польше и заверил его в решимости Соединенных Штатов защищать Польшу и НАТО", - написал он.
Согласно опубликованному сообщению Пентагона, министры обороны США и Польши договорились плотно координировать работу с союзниками по НАТО относительно следующих шагов.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, а президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, кому она принадлежала.
Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.