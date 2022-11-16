https://ria.ru/20221116/pentagon-1831805681.html

В Пентагоне заявили о решимости защищать Польшу и НАТО

В Пентагоне заявили о решимости защищать Польшу и НАТО - РИА Новости, 16.11.2022

В Пентагоне заявили о решимости защищать Польшу и НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с польским вице-премьером, министром национальной обороны Мариушем Блащаком заверил его в решимости... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T06:20

2022-11-16T06:20

2022-11-16T06:20

в мире

мариуш блащак

ллойд остин

анджей дуда

польша

сша

вашингтон (штат)

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с польским вице-премьером, министром национальной обороны Мариушем Блащаком заверил его в решимости Вашингтона защищать Польшу и НАТО.Об этом шеф Пентагона сообщил на своей странице в Twitter."Сегодня я говорил с польским вице-премьером, министром Мариушем Блащаком касательно сегодняшнего сообщения о ракетном ударе в Польше и заверил его в решимости Соединенных Штатов защищать Польшу и НАТО", - написал он.Согласно опубликованному сообщению Пентагона, министры обороны США и Польши договорились плотно координировать работу с союзниками по НАТО относительно следующих шагов.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей речь шла об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, а президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, кому она принадлежала.Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

https://ria.ru/20221116/tramp-1831804737.html

https://ria.ru/20221116/informatsiya-1831800127.html

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сша

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