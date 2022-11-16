https://ria.ru/20221116/pensiya-1832028295.html

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ветеранов боевых действий

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ветеранов боевых действий - РИА Новости, 16.11.2022

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ветеранов боевых действий

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому ветераны боевых действий смогут выходить на пенсию на пять лет раньше общеустановленного срока, соответствующий РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T18:17

2022-11-16T18:17

2022-11-16T18:18

общество

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому ветераны боевых действий смогут выходить на пенсию на пять лет раньше общеустановленного срока, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Инициаторами законопроекта стали, в том числе, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Ярослав Нилов (ЛДПР).Согласно пояснительной записке к законопроекту, будет учитываться наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30."Сегодня вносим законопроект, направленный на поддержку ветеранов боевых действий. Он закрепит для них право на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста выходить на пенсию: в 55 лет (вместо нынешних 60) для женщин и в 60 (вместо 65) для мужчин", - сообщил в своем Telegram-канале Нилов.

https://ria.ru/20221114/pensiya-1831241273.html

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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик)