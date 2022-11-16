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В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ветеранов боевых действий - РИА Новости, 16.11.2022
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В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ветеранов боевых действий
В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ветеранов боевых действий - РИА Новости, 16.11.2022
В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ветеранов боевых действий
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому ветераны боевых действий смогут выходить на пенсию на пять лет раньше общеустановленного срока, соответствующий РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T18:17
2022-11-16T18:18
общество
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому ветераны боевых действий смогут выходить на пенсию на пять лет раньше общеустановленного срока, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Инициаторами законопроекта стали, в том числе, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Ярослав Нилов (ЛДПР).Согласно пояснительной записке к законопроекту, будет учитываться наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30."Сегодня вносим законопроект, направленный на поддержку ветеранов боевых действий. Он закрепит для них право на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста выходить на пенсию: в 55 лет (вместо нынешних 60) для женщин и в 60 (вместо 65) для мужчин", - сообщил в своем Telegram-канале Нилов.
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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик)
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик)
18:17 16.11.2022 (обновлено: 18:18 16.11.2022)
 
В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ветеранов боевых действий

В Госдуму внесли законопроект о досрочной пенсии для ветеранов боевых действий

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Госдумы России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому ветераны боевых действий смогут выходить на пенсию на пять лет раньше общеустановленного срока, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Инициаторами законопроекта стали, в том числе, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Ярослав Нилов (ЛДПР).
"Законопроектом предлагается… предоставить ветеранам боевых действий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. При этом должны быть соблюдены следующие условия: наступление возраста, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии: мужчины 60 лет и женщины 55 лет; наличие страхового стажа не менее 15 лет", - сказано в тексте законопроекта.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, будет учитываться наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30.
"Сегодня вносим законопроект, направленный на поддержку ветеранов боевых действий. Он закрепит для них право на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста выходить на пенсию: в 55 лет (вместо нынешних 60) для женщин и в 60 (вместо 65) для мужчин", - сообщил в своем Telegram-канале Нилов.
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ОбществоЯрослав НиловГосдума РФЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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