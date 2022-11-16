18:17 16.11.2022 (обновлено: 18:18 16.11.2022)
В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ветеранов боевых действий
В Госдуму внесли законопроект о досрочной пенсии для ветеранов боевых действий
Здание Госдумы России. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому ветераны боевых действий смогут выходить на пенсию на пять лет раньше общеустановленного срока, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Инициаторами законопроекта стали, в том числе, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Ярослав Нилов (ЛДПР).
"Законопроектом предлагается… предоставить ветеранам боевых действий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. При этом должны быть соблюдены следующие условия: наступление возраста, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии: мужчины 60 лет и женщины 55 лет; наличие страхового стажа не менее 15 лет", - сказано в тексте законопроекта.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, будет учитываться наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30.
"Сегодня вносим законопроект, направленный на поддержку ветеранов боевых действий. Он закрепит для них право на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста выходить на пенсию: в 55 лет (вместо нынешних 60) для женщин и в 60 (вместо 65) для мужчин", - сообщил в своем Telegram-канале Нилов.