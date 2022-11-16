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Пенсионеры из-за кредитов превращаются в вечных должников, заявил Путин - РИА Новости, 16.11.2022
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Пенсионеры из-за кредитов превращаются в вечных должников, заявил Путин
Пенсионеры из-за кредитов превращаются в вечных должников, заявил Путин - РИА Новости, 16.11.2022
Пенсионеры из-за кредитов превращаются в вечных должников, заявил Путин
Пенсионерам легко и с удовольствием дают небольшие кредиты, они потом превращаются в вечных должников, из них "пьют кровь до гробовой доски", это нужно... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:10
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общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пенсионерам легко и с удовольствием дают небольшие кредиты, они потом превращаются в вечных должников, из них "пьют кровь до гробовой доски", это нужно прекратить, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду.Президент ранее попросил членов кабмина уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам."Потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при все уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить", — сказал Путин.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
15:10 16.11.2022 (обновлено: 17:43 16.11.2022)
 
Пенсионеры из-за кредитов превращаются в вечных должников, заявил Путин

Путин: пенсионерам легко дают небольшие кредиты и превращают в вечных должников

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пенсионерам легко и с удовольствием дают небольшие кредиты, они потом превращаются в вечных должников, из них "пьют кровь до гробовой доски", это нужно прекратить, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду.
Президент ранее попросил членов кабмина уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам.
"Потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при все уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить", — сказал Путин.
Логотип Сбера - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 16:44
Сбербанк хочет запустить потребительский кредит в дополнение к ипотеке
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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