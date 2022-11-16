https://ria.ru/20221116/pensioner-1831949552.html

Пенсионеры из-за кредитов превращаются в вечных должников, заявил Путин

Пенсионеры из-за кредитов превращаются в вечных должников, заявил Путин - РИА Новости, 16.11.2022

Пенсионеры из-за кредитов превращаются в вечных должников, заявил Путин

Пенсионерам легко и с удовольствием дают небольшие кредиты, они потом превращаются в вечных должников, из них "пьют кровь до гробовой доски", это нужно... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T15:10

2022-11-16T15:10

2022-11-16T17:43

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пенсионерам легко и с удовольствием дают небольшие кредиты, они потом превращаются в вечных должников, из них "пьют кровь до гробовой доски", это нужно прекратить, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду.Президент ранее попросил членов кабмина уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам."Потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при все уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить", — сказал Путин.

https://realty.ria.ru/20221109/sberbank-1830283490.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, владимир путин, россия