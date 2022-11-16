https://ria.ru/20221116/pensioner-1831949552.html
Пенсионеры из-за кредитов превращаются в вечных должников, заявил Путин
Пенсионеры из-за кредитов превращаются в вечных должников, заявил Путин - РИА Новости, 16.11.2022
Пенсионеры из-за кредитов превращаются в вечных должников, заявил Путин
Пенсионерам легко и с удовольствием дают небольшие кредиты, они потом превращаются в вечных должников, из них "пьют кровь до гробовой доски", это нужно... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T15:10
2022-11-16T15:10
2022-11-16T17:43
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_0:231:3144:2000_1920x0_80_0_0_6f380f78e4795744ff7e5e125af10355.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пенсионерам легко и с удовольствием дают небольшие кредиты, они потом превращаются в вечных должников, из них "пьют кровь до гробовой доски", это нужно прекратить, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду.Президент ранее попросил членов кабмина уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам."Потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при все уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить", — сказал Путин.
https://realty.ria.ru/20221109/sberbank-1830283490.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_94100d708035dd9f06473298379049d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
15:10 16.11.2022 (обновлено: 17:43 16.11.2022)
Пенсионеры из-за кредитов превращаются в вечных должников, заявил Путин
Путин: пенсионерам легко дают небольшие кредиты и превращают в вечных должников