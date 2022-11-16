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Глава Приамурья поручил обеспечить освещение в Зее - РИА Новости, 16.11.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221116/osveschenie-1831804466.html
Глава Приамурья поручил обеспечить освещение в Зее
Глава Приамурья поручил обеспечить освещение в Зее - РИА Новости, 16.11.2022
Глава Приамурья поручил обеспечить освещение в Зее
Глава Приамурья Василий Орлов поручил обеспечить освещение на улицах в Зее, сообщает правительство области. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T05:38
2022-11-16T10:31
общество
василий орлов (губернатор)
жкх
алексей тарасов
зея (город)
светлый
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя – РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил обеспечить освещение на улицах в Зее, сообщает правительство области.В ходе рабочей поездки по северным территориям Орлов встретился с жителями Зеи и ответил на их вопросы, в том числе по темам дорог, освещения и расчистки улиц, благоустройства. Одна из местных жительниц сказала, что детям приходится ходить в музыкальную школу и школу №4 в микрорайоне Светлом по плохо освещенным участкам улиц."На дорогах, по которым ходят дети, освещение должно быть обязательно. Глава города должен эту проблему решить. Сейчас доступны технологии, которые не требуют больших финансовых вложений. Светодиодные лампы хорошо светят и при этом не потребляют много электроэнергии, а значит их обслуживание обходится городу недорого", - приводят власти слова Орлова.Глава региона напомнил жителям города, что они имеют право контролировать управляющую компанию, и, если она плохо работает, могут ее поменять.Министр ЖКХ Приамурья Алексей Тарасов отметил, что за последние четыре года в Зее реализовали восемь крупных проектов по благоустройству на 56 миллионов рублей. В прошлом году в городе привели в порядок три площади — Ленина, 100-летия города и Гидростроителей. В микрорайоне Светлом у фонтана сделали пешеходную зону, в городском парке — тренажерную площадку. Завершаются работы на площади Шохина. Будет благоустроен парк 40-летия Победы.По данным властей, за последние пять лет на дороги Зеи направлено почти 150 миллионов рублей. За последние три года объем финансирования увеличился практически вдвое. Автодорогу "Зея – Тыгда" ремонтируют с 2020 года, в следующем году там будут идти работы на участке с 66 по 71 километр.
https://ria.ru/20221112/sheregesh-1831084886.html
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общество, василий орлов (губернатор), жкх, алексей тарасов, зея (город), светлый
Общество, Василий Орлов (губернатор), ЖКХ, Алексей Тарасов, Зея (город), Светлый, Амурская область
05:38 16.11.2022 (обновлено: 10:31 16.11.2022)
 
Глава Приамурья поручил обеспечить освещение в Зее

Глава Приамурья Орлов поручил обеспечить освещение на улицах в Зее

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноя – РИА Новости. Глава Приамурья Василий Орлов поручил обеспечить освещение на улицах в Зее, сообщает правительство области.
В ходе рабочей поездки по северным территориям Орлов встретился с жителями Зеи и ответил на их вопросы, в том числе по темам дорог, освещения и расчистки улиц, благоустройства. Одна из местных жительниц сказала, что детям приходится ходить в музыкальную школу и школу №4 в микрорайоне Светлом по плохо освещенным участкам улиц.
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"На дорогах, по которым ходят дети, освещение должно быть обязательно. Глава города должен эту проблему решить. Сейчас доступны технологии, которые не требуют больших финансовых вложений. Светодиодные лампы хорошо светят и при этом не потребляют много электроэнергии, а значит их обслуживание обходится городу недорого", - приводят власти слова Орлова.
Глава региона напомнил жителям города, что они имеют право контролировать управляющую компанию, и, если она плохо работает, могут ее поменять.
Министр ЖКХ Приамурья Алексей Тарасов отметил, что за последние четыре года в Зее реализовали восемь крупных проектов по благоустройству на 56 миллионов рублей. В прошлом году в городе привели в порядок три площади — Ленина, 100-летия города и Гидростроителей. В микрорайоне Светлом у фонтана сделали пешеходную зону, в городском парке — тренажерную площадку. Завершаются работы на площади Шохина. Будет благоустроен парк 40-летия Победы.
По данным властей, за последние пять лет на дороги Зеи направлено почти 150 миллионов рублей. За последние три года объем финансирования увеличился практически вдвое. Автодорогу "Зея – Тыгда" ремонтируют с 2020 года, в следующем году там будут идти работы на участке с 66 по 71 километр.
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Амурская областьОбществоВасилий Орлов (губернатор)ЖКХАлексей ТарасовЗея (город)Светлый
 
 
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