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Стартовавший к Луне космический корабль Orion провел первую видеотрансляцию

Стартовавший к Луне космический корабль Orion провел первую видеотрансляцию - РИА Новости, 16.11.2022

Стартовавший к Луне космический корабль Orion провел первую видеотрансляцию

Летящий на орбиту Луны космический корабль Orion передал на Землю первый видеосигнал, показав происходящее внутри его кабины и вокруг корабля, сообщило НАСА. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T20:35

2022-11-16T20:35

2022-11-16T20:35

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Летящий на орбиту Луны космический корабль Orion передал на Землю первый видеосигнал, показав происходящее внутри его кабины и вокруг корабля, сообщило НАСА.Космический корабль Orion стартовал во Флориде на сверхтяжёлой ракете-носителе SLS в свой испытательный полет на орбиту Луны ранее в среду. Несмотря на технические неполадки и многократные переносы даты старта, запуск прошел в штатном режиме."Вы видите на своих экранах изображение, передаваемое с борта созданного для пилотируемых полетов корабля, последний раз такое было возможно в 1972 году в ходе миссии "Аполлон", почти 50 лет назад", - прокомментировала полученное с корабля изображение представитель НАСА.Orion начал передавать видеосигнал на Землю приблизительно через девять часов после запуска. На корабле несколько камер, в том числе на его солнечной антенне: на передаваемом изображении видна удаляющаяся Земля и часть самого корабля. Другая камера показала кабину, где в будущем будет находится экипаж.Полет Orion, миссия получила название "Артемида-1", будет продолжаться несколько недель. Корабль должен побывать на орбите Луны и вернуться на Землю. Планируется, что пилотируемый рейс к Луне может состояться в мае 2024 года, а в 2025 в рамках миссии "Артемида-3" США надеются осуществить высадку экипажа на лунную поверхность.

https://ria.ru/20221108/fedyaev-1829947096.html

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наса, луна, земля, флорида, космос - риа наука