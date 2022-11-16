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Минфин разместил ОФЗ более чем на 820 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.11.2022
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Минфин разместил ОФЗ более чем на 820 миллиардов рублей
Минфин разместил ОФЗ более чем на 820 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.11.2022
Минфин разместил ОФЗ более чем на 820 миллиардов рублей
Минфин РФ разместил сегодня облигации федерального займа (ОФЗ) более чем на 820 миллиардов рублей при исторически рекордном совокупном спросе в 1,2 триллиона... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T17:24
2022-11-16T17:24
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
облигации федерального займа (офз)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минфин РФ разместил сегодня облигации федерального займа (ОФЗ) более чем на 820 миллиардов рублей при исторически рекордном совокупном спросе в 1,2 триллиона рублей, говорится в сообщении министерства.Минфин России на безлимитных аукционах в среду предложил инвесторам ОФЗ трех серий."В результате размещены облигации номинальным объемом более 820 миллиардов рублей при исторически рекордном совокупном спросе инвесторов, составившим 1,2 триллиона рублей", - сообщил Минфин."Результаты прошедших аукционов наглядно продемонстрировали уверенность инвесторов в устойчивости российской экономики и доверие к проводимой правительством Российской Федерации макроэкономической политике", - отметили в министерстве.
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, облигации федерального займа (офз)
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика, облигации федерального займа (ОФЗ)
17:24 16.11.2022
 
Минфин разместил ОФЗ более чем на 820 миллиардов рублей

Минфин разместил ОФЗ более чем на 820 миллиардов рублей при исторически рекордном спросе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России
Здание министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минфин РФ разместил сегодня облигации федерального займа (ОФЗ) более чем на 820 миллиардов рублей при исторически рекордном совокупном спросе в 1,2 триллиона рублей, говорится в сообщении министерства.
Минфин России на безлимитных аукционах в среду предложил инвесторам ОФЗ трех серий.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
11:36
Несколько иностранных банков ведут переговоры о продаже "дочек" в России
"В результате размещены облигации номинальным объемом более 820 миллиардов рублей при исторически рекордном совокупном спросе инвесторов, составившим 1,2 триллиона рублей", - сообщил Минфин.
"Результаты прошедших аукционов наглядно продемонстрировали уверенность инвесторов в устойчивости российской экономики и доверие к проводимой правительством Российской Федерации макроэкономической политике", - отметили в министерстве.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
14:59
Путин призвал банки ответственно подходить к кредитованию
 
РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономикаоблигации федерального займа (ОФЗ)
 
 
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