https://ria.ru/20221116/ofz-1832006135.html

Минфин разместил ОФЗ более чем на 820 миллиардов рублей

Минфин разместил ОФЗ более чем на 820 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.11.2022

Минфин разместил ОФЗ более чем на 820 миллиардов рублей

Минфин РФ разместил сегодня облигации федерального займа (ОФЗ) более чем на 820 миллиардов рублей при исторически рекордном совокупном спросе в 1,2 триллиона... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T17:24

2022-11-16T17:24

2022-11-16T17:24

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

облигации федерального займа (офз)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минфин РФ разместил сегодня облигации федерального займа (ОФЗ) более чем на 820 миллиардов рублей при исторически рекордном совокупном спросе в 1,2 триллиона рублей, говорится в сообщении министерства.Минфин России на безлимитных аукционах в среду предложил инвесторам ОФЗ трех серий."В результате размещены облигации номинальным объемом более 820 миллиардов рублей при исторически рекордном совокупном спросе инвесторов, составившим 1,2 триллиона рублей", - сообщил Минфин."Результаты прошедших аукционов наглядно продемонстрировали уверенность инвесторов в устойчивости российской экономики и доверие к проводимой правительством Российской Федерации макроэкономической политике", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20221116/banki-1831870299.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, облигации федерального займа (офз)