https://ria.ru/20221116/odessa-1831854780.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 16.11.2022

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:03

2022-11-16T11:03

2022-11-16T12:05

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе."В Одессе прогремел взрыв", — пишет "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.Официальной информации об этом пока нет.При этом издание "Страна.ua" сообщило, что инцидент не имеет отношения к ракетным ударам."Взрыв в Одессе может быть связан не с обстрелом или работой ПВО", — пишет издание.Там утверждают, что в одном из многоквартирных домов произошел взрыв газа, есть пострадавшие.

https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html

одесса

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, одесса, украина