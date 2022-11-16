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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 16.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/odessa-1831854780.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 16.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:03
2022-11-16T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе."В Одессе прогремел взрыв", — пишет "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.Официальной информации об этом пока нет.При этом издание "Страна.ua" сообщило, что инцидент не имеет отношения к ракетным ударам."Взрыв в Одессе может быть связан не с обстрелом или работой ПВО", — пишет издание.Там утверждают, что в одном из многоквартирных домов произошел взрыв газа, есть пострадавшие.
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в мире, одесса, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина
11:03 16.11.2022 (обновлено: 12:05 16.11.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

"Общественное": в Одессе прогремел взрыв

© AFP 2022 / Ed JonesВид береговой линии в Одессе
Вид береговой линии в Одессе - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / Ed Jones
Вид береговой линии в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе.
"В Одессе прогремел взрыв", — пишет "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
Официальной информации об этом пока нет.
При этом издание "Страна.ua" сообщило, что инцидент не имеет отношения к ракетным ударам.
"Взрыв в Одессе может быть связан не с обстрелом или работой ПВО", — пишет издание.

Там утверждают, что в одном из многоквартирных домов произошел взрыв газа, есть пострадавшие.
Человек держит флаги США и Украины перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраина
 
 
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