https://ria.ru/20221116/odessa-1831854780.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 16.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:03
2022-11-16T11:03
2022-11-16T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе."В Одессе прогремел взрыв", — пишет "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.Официальной информации об этом пока нет.При этом издание "Страна.ua" сообщило, что инцидент не имеет отношения к ракетным ударам."Взрыв в Одессе может быть связан не с обстрелом или работой ПВО", — пишет издание.Там утверждают, что в одном из многоквартирных домов произошел взрыв газа, есть пострадавшие.
https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина
11:03 16.11.2022 (обновлено: 12:05 16.11.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
"Общественное": в Одессе прогремел взрыв
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Украинские СМИ
сообщили о взрыве в Одессе.
"В Одессе прогремел взрыв", — пишет "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
Официальной информации об этом пока нет.
При этом издание "Страна.ua" сообщило, что инцидент не имеет отношения к ракетным ударам.
"Взрыв в Одессе может быть связан не с обстрелом или работой ПВО", — пишет издание.
Там утверждают, что в одном из многоквартирных домов произошел взрыв газа, есть пострадавшие.