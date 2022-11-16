https://ria.ru/20221116/obvinenie-1831808985.html

В Пензе осудили военного за попытку приписать травму, полученную в зоне СВО

В Пензе осудили военного за попытку приписать травму, полученную в зоне СВО - РИА Новости, 16.11.2022

В Пензе осудили военного за попытку приписать травму, полученную в зоне СВО

Пензенский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Александра Дорошенко, проходившего службу по контракту, к двум годам лишения свободы условно по... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T07:37

2022-11-16T07:37

2022-11-16T07:43

происшествия

россия

пенза

курская область

камаз (завод)

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САРАТОВ, 16 ноя - РИА Новости. Пензенский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Александра Дорошенко, проходившего службу по контракту, к двум годам лишения свободы условно по обвинению в мошенничестве из-за попытки получить выплату в 3 миллиона рублей за травмы, якобы полученные в зоне специальной военной операции, следует из приговора суда."Дорошенко А.Г. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 - частью 4 статьи 159.2 УК РФ "Покушение на мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере", и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года... Считать назначенное Дорошенко А.Г. наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком два года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление", - говорится в приговоре, опубликованном на сайте суда.Суд установил, что водитель-заправщик роты материального обеспечения в январе-апреле этого года находился в командировке на территории Белгородской и Курской областей вблизи зоны специальной военной операции. Подсудимый по неосторожности 19 марта сломал палец при установке прицепа к "КамАЗу", спустя 10 дней обжег голень при помывке бани, а 2 апреля обратился в военный госпиталь, где сообщил врачу ложную информацию, что 19 марта получил минно-взрывное осколочное ранение в ходе СВО за пределами России, а затем написал рапорт на единовременную выплату ему 3 миллионов рублей за эти увечья.Дорошенко 24 мая выписался из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны РФ и вернулся в часть, где командование выяснило, что сведения в справке и рапорте оказались недостоверными, в связи с чем командир вместо решения о единовременной выплате обратился в прокуратуру, на основании материалов проверки в отношении контрактника возбудили уголовное дело. Сослуживцы Дорошенко также подтвердили суду, что травму подсудимый получил в России. В частности, один из них пояснил суду, что в период командировки вместе с Дорошенко на непродолжительное время выезжали в зону СВО за пределы РФ для доставки воды, топлива и продовольствия подразделениям воинской части, участвовавшим в боевых действиях, но 19 марта они таких задач не выполняли."В судебном заседании подсудимый вину в содеянном признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ... В суде подсудимый также показал, что на обман об обстоятельствах получения травмы 19 марта 2022 года он пошел сознательно, не испытывая финансовых трудностей, но преследуя цель получить неположенную ему единовременную выплату для помощи больной матери", - отмечается в приговоре.В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел раскаяние подсудимого, положительные характеристики с места военной службы, его семейное положение, утрату родителей, участие в выполнении задач по защите Отечества в условиях, создающих угрозу его жизни и здоровью, наличие ведомственной награды, а также "то, что до совершения преступления он ни в чем предосудительном замечен не был". Отягчающих обстоятельств суд не установил. Приговор не был обжалован сторонами и вступил в законную силу, следует из данных карточки дела на сайте гарнизонного суда.

https://ria.ru/20220922/vyplata-1818691673.html

https://ria.ru/20221114/mobilizatsiya-1831306750.html

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происшествия, россия, пенза, курская область, камаз (завод)