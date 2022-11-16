https://ria.ru/20221116/obstrel-1831909152.html
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 16.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:17
2022-11-16T13:17
2022-11-16T13:17
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 12 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 06.00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.50 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.10 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки четыре снаряда калибром 152 миллиметра, в 11.32 мск по Кировскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 12.48 мск по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221116/su-34-1831900732.html
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 12 снарядов