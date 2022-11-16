https://ria.ru/20221116/obstrel-1831867079.html

Украинские войска обстреляли Харцызск ракетами HIMARS

Украинские войска обстреляли Харцызск ракетами HIMARS - РИА Новости, 16.11.2022

Украинские войска обстреляли Харцызск ракетами HIMARS

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по городу Харцызск в пригороде Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:30

2022-11-16T11:30

2022-11-16T11:52

специальная военная операция на украине

в мире

харцызск

сша

донецк

lockheed martin

bae systems

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821510740_218:435:2997:1998_1920x0_80_0_0_7e920349f08b3e8e53e5b1f7dcb0b205.jpg

ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по городу Харцызск в пригороде Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.40 - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Харцызск: выпущено четыре ракеты из установки М142 HIMARS", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221114/obstrel-1831432271.html

харцызск

сша

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, харцызск, сша, донецк, lockheed martin , bae systems, сцкк