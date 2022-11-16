11:30 16.11.2022 (обновлено: 11:52 16.11.2022)
Украинские войска обстреляли Харцызск ракетами HIMARS
Украинские войска выпустили по Харцызску четыре ракеты HIMARS
© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по городу Харцызск в пригороде Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.40 - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Харцызск: выпущено четыре ракеты из установки М142 HIMARS", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.