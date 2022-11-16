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Украинские войска обстреляли Харцызск ракетами HIMARS - РИА Новости, 16.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221116/obstrel-1831867079.html
Украинские войска обстреляли Харцызск ракетами HIMARS
Украинские войска обстреляли Харцызск ракетами HIMARS - РИА Новости, 16.11.2022
Украинские войска обстреляли Харцызск ракетами HIMARS
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по городу Харцызск в пригороде Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:30
2022-11-16T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
харцызск
сша
донецк
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по городу Харцызск в пригороде Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.40 - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Харцызск: выпущено четыре ракеты из установки М142 HIMARS", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221114/obstrel-1831432271.html
харцызск
сша
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в мире, харцызск, сша, донецк, lockheed martin , bae systems, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харцызск, США, Донецк, Lockheed Martin , BAE Systems, СЦКК
11:30 16.11.2022 (обновлено: 11:52 16.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Харцызск ракетами HIMARS

Украинские войска выпустили по Харцызску четыре ракеты HIMARS

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по городу Харцызск в пригороде Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.40 - населенный пункт Константиновка - населенный пункт Харцызск: выпущено четыре ракеты из установки М142 HIMARS", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарцызскСШАДонецкLockheed MartinBAE SystemsСЦКК
 
 
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