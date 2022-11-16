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Мишустин поручил открыть в ДФО филиалы ГИТИС и ВГИК - РИА Новости, 16.11.2022
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Мишустин поручил открыть в ДФО филиалы ГИТИС и ВГИК
Мишустин поручил открыть в ДФО филиалы ГИТИС и ВГИК - РИА Новости, 16.11.2022
Мишустин поручил открыть в ДФО филиалы ГИТИС и ВГИК
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 2025 году открыть на территории Дальневосточного федерального округа филиалы Российского университета театрального... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:05
2022-11-16T10:05
михаил мишустин
россия
благовещенск
владивосток
театральный институт имени бориса щукина
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 2025 году открыть на территории Дальневосточного федерального округа филиалы Российского университета театрального искусства (ГИТИС), Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, Театрального института имени Бориса Щукина, сообщили в пресс-службе правительства РФ."К 2025 году на территории Дальневосточного федерального округа должны открыться филиалы Российского университета театрального искусства (ГИТИС), Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова", - говорится в сообщении.За реализацию этой задачи будет отвечать минкультуры РФ. Этому же ведомтсву поручено обеспечить создание центров креативных индустрий в Благовещенске, Владивостоке и Улан-Удэ. "Предполагается, что для размещения таких центров будут задействованы неиспользуемые промышленные здания", - отметили в кабмине.
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михаил мишустин, россия, благовещенск, владивосток, театральный институт имени бориса щукина, общество
Михаил Мишустин, Россия, Благовещенск, Владивосток, Театральный институт имени Бориса Щукина, Общество
10:05 16.11.2022
 
Мишустин поручил открыть в ДФО филиалы ГИТИС и ВГИК

Премьер Мишустин поручил открыть в ДФО филиалы ГИТИС и института кинематографии

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 2025 году открыть на территории Дальневосточного федерального округа филиалы Российского университета театрального искусства (ГИТИС), Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, Театрального института имени Бориса Щукина, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
"К 2025 году на территории Дальневосточного федерального округа должны открыться филиалы Российского университета театрального искусства (ГИТИС), Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова", - говорится в сообщении.
За реализацию этой задачи будет отвечать минкультуры РФ. Этому же ведомтсву поручено обеспечить создание центров креативных индустрий в Благовещенске, Владивостоке и Улан-Удэ. "Предполагается, что для размещения таких центров будут задействованы неиспользуемые промышленные здания", - отметили в кабмине.
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев
9 ноября, 16:08
Трутнев поручил до апреля создать программы модернизации столиц ДФО
 
Михаил МишустинРоссияБлаговещенскВладивостокТеатральный институт имени Бориса ЩукинаОбщество
 
 
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