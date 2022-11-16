Московская компания создала нейросеть для общественного транспорта
© Фото: пресс-служба ДИПП Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
© Фото: пресс-служба ДИПП
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Созданная московской компанией совместно с рязанским партнером система "Автокондуктор" на основе нейросети поможет оптимизировать работу общественного транспорта, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Система поможет перевозчикам повысить эффективность работы и увеличить прибыль. "Автокондуктор" создан на базе отечественного программно-аппаратного комплекса на основе нейросети. Он собирает информацию, которая позволит в автоматическом режиме отслеживать и корректировать интервалы движения транспортных средств, оценивать степень их загруженности, формировать отчеты о количестве перевезенных пассажиров и выручке. Помимо этого, аппаратно-программный комплекс анализирует расход топлива и техническое состояние транспортного средства", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский, слова которого приводит пресс-служба.
"Автокондуктор" разработан столичным производителем идентификаторов для транспортной отрасли – Группой ISBC совместно с рязанским партнером. Система создана при участии ведущих отечественных перевозчиков и учитывает основные требования регуляторов. Решение успешно прошло тестирование в 12 регионах России и теперь передано для коммерческой эксплуатации. До конца года планируется запустить пилотные проекты еще в 10 субъектах страны.
"Мы понимаем проблемы, с которыми сталкивается отрасль общественного транспорта, и стремимся предоставлять партнерам прогрессивные инструменты для автоматизации важных процессов. "Автокондуктор" может работать как самостоятельно, так и интегрироваться с информационными системами перевозчика, что позволяет более оперативно контролировать работу общественного транспорта", – отметил директор департамента корпоративных и проектных продаж ISBC Александр Якичев.