https://ria.ru/20221116/netesov-1831899787.html

Владимир Нетесов: бюджет Воронежской области сохраняет социальный характер

Владимир Нетесов: бюджет Воронежской области сохраняет социальный характер - РИА Новости, 16.11.2022

Владимир Нетесов: бюджет Воронежской области сохраняет социальный характер

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов рассказал РИА Новости о том, каким будет бюджет региона 2023 года. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:55

2022-11-16T12:55

2022-11-16T12:55

воронежская область

воронежская область

воронежская областная дума

владимир нетесов

экономика

интервью

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Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов рассказал РИА Новости о том, каким будет бюджет региона 2023 года.– Владимир Иванович, в региональном парламенте прошло предварительное, "нулевое" чтение проекта закона "Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов". Каковы общие параметры главного финансового документа региона?- Бюджет Воронежской области по собственным доходам в 2023 году увеличится на 1,2% и составит более 117,4 миллиарда рублей. Общий объем доходов областного бюджета на 2023 год с учетом федеральных средств запланирован в сумме более 147,4 миллиарда рублей. При этом часть федеральных трансфертов еще будет дораспределяться. Пока расходные возможности бюджета региона составляют свыше 161 миллиарда рублей.Отмечу, что технический дефицит в размере около 13,5 миллиардов рублей имеет гарантированные источники финансирования. В том числе, в текущем году сохраняются 10 миллиардов рублей остатков средств на счете, чтобы использовать их в следующем году. Расходная часть бюджета сформирована почти на 98% в рамках госпрограмм области с учетом приоритетов бюджетной политики.- Какие расходные статьи бюджета являются наиболее значимыми для региона?- Ряд приоритетов при формировании бюджета сохраняется уже несколько лет подряд и будет, безусловно, обеспечен финансированием и в плановом периоде, несмотря на все внешнеполитические и экономические сложности. Это реализация нацпроектов и безусловное обеспечение стабильной работы социальной сферы области. Кроме того, в полном объеме запланированы средства на оплату труда работников бюджетной сферы. В целом бюджет традиционно имеет социальную направленность.На развитие региона в бюджете следующего года предлагается направить более 56,5 миллиардов рублей. Из этого объема 8,7 миллиарда рублей запланировано на поддержку отраслей экономики, 47,8 миллиарда — на развитие инфраструктуры региона, это строительство и ремонт объектов социальной сферы, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, благоустройство территорий, улучшение жилищных условий граждан.В проекте бюджета сохранены все виды финансовой поддержки муниципалитетов. В следующем году в местные бюджеты предлагается направить 99 видов трансфертов в общем объеме более 55 миллиардов рублей.- По результатам рассмотрения проект рекомендован к принятию в первом чтении на заседании Воронежской областной думы. Какие рекомендации по работе над окончательным проектом бюджета дали депутаты исполнительной власти?- На сегодняшний момент продолжаются консультации депутатского корпуса по вопросу включения в бюджет следующего года новых пунктов для реализации. В частности, мы рекомендовали рассмотреть возможность увеличения финансирования развития культуры и спорта, а также более активное строительство различных социальных объектов в областном центре. Также нами была поднята тема состояния дорог во дворах многоквартирных домов, господдержки малого и среднего бизнеса в условиях внешнего санкционного давления, реструктуризации задолженности муниципалитетов по бюджетным заимствованиям.

https://ria.ru/20221103/netesov-1828932364.html

https://ria.ru/20221020/obrazovanie-1825515743.html

https://ria.ru/20220920/sotspodderzhka-1818230133.html

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Алёна Пава

воронежская область, воронежская областная дума, владимир нетесов, экономика, интервью