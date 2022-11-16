https://ria.ru/20221116/neftebaza-1831814975.html

Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области

Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области - РИА Новости, 16.11.2022

Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области

В селе Стальной Конь в Орловской области атакована нефтебаза, предположительно, с использованием беспилотника, сообщил глава региона Андрей Клычков в... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T08:36

2022-11-16T08:36

2022-11-16T15:46

происшествия

андрей клычков

орловская область

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БРЯНСК, 16 ноя — РИА Новости. В селе Стальной Конь в Орловской области атакована нефтебаза, предположительно, с использованием беспилотника, сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram-канале."Сегодня около четырех утра, предположительно, беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь", — говорится в публикации.Губернатор уточнил, что пострадавших нет. На месте происшествия работают представители оперативных служб.По данным СМИ, поврежден терминал нефтепровода "Дружба" около станции Стальной Конь. На опубликованных в соцсетях фото видна пробоина в резервуаре с логотипом "Транснефти". Как сообщил РИА Новости советник губернатора Сергей Лежнев, при падении беспилотника пострадала только "первая оболочка" емкости.Село Стальной Конь находится в полутора километрах от Орла. От поселка до границы с Украиной более 170 километров.С 19 октября в Орловской области действует режим повышенной готовности, усилены меры безопасности на объектах критической инфраструктуры и на транспорте.

https://ria.ru/20221115/raketa-1831779552.html

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, андрей клычков, орловская область