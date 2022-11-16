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Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области - РИА Новости, 16.11.2022
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Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области
Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области - РИА Новости, 16.11.2022
Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области
В селе Стальной Конь в Орловской области атакована нефтебаза, предположительно, с использованием беспилотника, сообщил глава региона Андрей Клычков в... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T08:36
2022-11-16T15:46
происшествия
андрей клычков
орловская область
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БРЯНСК, 16 ноя — РИА Новости. В селе Стальной Конь в Орловской области атакована нефтебаза, предположительно, с использованием беспилотника, сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram-канале."Сегодня около четырех утра, предположительно, беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь", — говорится в публикации.Губернатор уточнил, что пострадавших нет. На месте происшествия работают представители оперативных служб.По данным СМИ, поврежден терминал нефтепровода "Дружба" около станции Стальной Конь. На опубликованных в соцсетях фото видна пробоина в резервуаре с логотипом "Транснефти". Как сообщил РИА Новости советник губернатора Сергей Лежнев, при падении беспилотника пострадала только "первая оболочка" емкости.Село Стальной Конь находится в полутора километрах от Орла. От поселка до границы с Украиной более 170 километров.С 19 октября в Орловской области действует режим повышенной готовности, усилены меры безопасности на объектах критической инфраструктуры и на транспорте.
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происшествия, андрей клычков, орловская область
Происшествия, Андрей Клычков, Орловская область
08:36 16.11.2022 (обновлено: 15:46 16.11.2022)
 
Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области

Беспилотник подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь в Орловской области, пострадавших нет

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Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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БРЯНСК, 16 ноя — РИА Новости. В селе Стальной Конь в Орловской области атакована нефтебаза, предположительно, с использованием беспилотника, сообщил глава региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
"Сегодня около четырех утра, предположительно, беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь", — говорится в публикации.
Губернатор уточнил, что пострадавших нет. На месте происшествия работают представители оперативных служб.
По данным СМИ, поврежден терминал нефтепровода "Дружба" около станции Стальной Конь. На опубликованных в соцсетях фото видна пробоина в резервуаре с логотипом "Транснефти". Как сообщил РИА Новости советник губернатора Сергей Лежнев, при падении беспилотника пострадала только "первая оболочка" емкости.
Село Стальной Конь находится в полутора километрах от Орла. От поселка до границы с Украиной более 170 километров.
С 19 октября в Орловской области действует режим повышенной готовности, усилены меры безопасности на объектах критической инфраструктуры и на транспорте.
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ПроисшествияАндрей КлычковОрловская область
 
 
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