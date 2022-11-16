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Будапешт назвал возможный вариант получения нефти при остановке "Дружбы"

Будапешт назвал возможный вариант получения нефти при остановке "Дружбы" - РИА Новости, 16.11.2022

Будапешт назвал возможный вариант получения нефти при остановке "Дружбы"

Венгрия могла бы получать нефть из РФ по морю через Хорватию при остановке "Дружбы", для этого создано большинство технических условий и все юридические, заявил РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T17:38

2022-11-16T17:38

2022-11-16T17:53

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БУДАПЕШТ, 16 ноя - РИА Новости. Венгрия могла бы получать нефть из РФ по морю через Хорватию при остановке "Дружбы", для этого создано большинство технических условий и все юридические, заявил глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш.Он напомнил, что Венгрия, Словакия и Чехия благодаря Будапешту получили исключение из санкций на нефть и договорились, что смогут получать российскую нефть по морю в случае остановки нефтепровода.Во вторник вечером Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях. В среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что им остановку прокачки объяснили повреждением трансформаторной станции в результате удара по территории Украины. Впоследствии Сийярто сообщил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в страну возобновились.

https://ria.ru/20221116/druzhba-1831910550.html

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