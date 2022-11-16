https://ria.ru/20221116/neft-1831975850.html

Чехия продолжает получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба"

Чехия продолжает получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" - РИА Новости, 16.11.2022

Чехия продолжает получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба"

Поставки российской нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" идут бесперебойно, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь фирмы-оператора МЕРО... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T16:32

2022-11-16T16:32

2022-11-16T16:32

экономика

чехия

украина

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ПРАГА, 16 ноя – РИА Новости. Поставки российской нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" идут бесперебойно, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь фирмы-оператора МЕРО Барбора Путцова."Поставки российской нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Словакии были временно прерваны по техническим причинам, в связи с перерывом в поставке энергии на территории Украины. Нарушения поставок нефти в Чехию не произошло благодаря достаточным оперативным запасам в Словакии", - сообщила Путцова.Во вторник вечером Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. В среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что им остановку прокачки объяснили повреждением трансформаторной станции в результате удара по территории Украины.По словам Путцовой, в данный момент фирма-оператор ведет мониторинг ситуации."Мы находимся в непрерывном контакте с коллегами в Словакии и Чехии. Даже в случае нарушения поставок российской нефти в Чехию это не повлияет на работу нефтеперерабатывающих предприятий в республике благодаря имеющимся запасам в местных нефтехранилищах и возможности использования нефтепроводов IKL и TAL", - добавила Путцова.

https://ria.ru/20221116/druzhba-1831861576.html

https://ria.ru/20221116/chekhiya-1831941217.html

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экономика, чехия, украина, словакия, транснефть