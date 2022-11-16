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Чехия продолжает получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" - РИА Новости, 16.11.2022
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Чехия продолжает получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба"
Чехия продолжает получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" - РИА Новости, 16.11.2022
Чехия продолжает получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба"
Поставки российской нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" идут бесперебойно, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь фирмы-оператора МЕРО... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T16:32
2022-11-16T16:32
экономика
чехия
украина
словакия
транснефть
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ПРАГА, 16 ноя – РИА Новости. Поставки российской нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" идут бесперебойно, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь фирмы-оператора МЕРО Барбора Путцова."Поставки российской нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Словакии были временно прерваны по техническим причинам, в связи с перерывом в поставке энергии на территории Украины. Нарушения поставок нефти в Чехию не произошло благодаря достаточным оперативным запасам в Словакии", - сообщила Путцова.Во вторник вечером Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. В среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что им остановку прокачки объяснили повреждением трансформаторной станции в результате удара по территории Украины.По словам Путцовой, в данный момент фирма-оператор ведет мониторинг ситуации."Мы находимся в непрерывном контакте с коллегами в Словакии и Чехии. Даже в случае нарушения поставок российской нефти в Чехию это не повлияет на работу нефтеперерабатывающих предприятий в республике благодаря имеющимся запасам в местных нефтехранилищах и возможности использования нефтепроводов IKL и TAL", - добавила Путцова.
https://ria.ru/20221116/druzhba-1831861576.html
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экономика, чехия, украина, словакия, транснефть
Экономика, Чехия, Украина, Словакия, Транснефть
16:32 16.11.2022
 
Чехия продолжает получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба"

Оператор MEPO: поставки нефти из России в Чехию по трубопроводу "Дружба" продолжаются

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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ПРАГА, 16 ноя – РИА Новости. Поставки российской нефти в Чехию по южной ветке трубопровода "Дружба" идут бесперебойно, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь фирмы-оператора МЕРО Барбора Путцова.
"Поставки российской нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Словакии были временно прерваны по техническим причинам, в связи с перерывом в поставке энергии на территории Украины. Нарушения поставок нефти в Чехию не произошло благодаря достаточным оперативным запасам в Словакии", - сообщила Путцова.
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Во вторник вечером Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. В среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что им остановку прокачки объяснили повреждением трансформаторной станции в результате удара по территории Украины.
По словам Путцовой, в данный момент фирма-оператор ведет мониторинг ситуации.
"Мы находимся в непрерывном контакте с коллегами в Словакии и Чехии. Даже в случае нарушения поставок российской нефти в Чехию это не повлияет на работу нефтеперерабатывающих предприятий в республике благодаря имеющимся запасам в местных нефтехранилищах и возможности использования нефтепроводов IKL и TAL", - добавила Путцова.
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