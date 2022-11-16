https://ria.ru/20221116/neft-1831849376.html
Прокачку нефти по "Дружбе" остановили после удара по территории Украины
Прокачку нефти по "Дружбе" остановили после удара по территории Украины - РИА Новости, 16.11.2022
Прокачку нефти по "Дружбе" остановили после удара по территории Украины
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прокачка нефти по "Дружбе" была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:47
2022-11-16T10:47
2022-11-16T11:17
венгрия
украина
в мире
нефтепровод "дружба"
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БУДАПЕШТ, 16 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прокачка нефти по "Дружбе" была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по территории Украины.Ранее Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии."Вследствие российского ракетного удара по территории Украины заметно пострадала украинская энергетическая инфраструктура. Вчера была временно приостановлена поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", по которому нефть из России через Украину поступает в Венгрию", - сказал Сийярто, трансляция выступления велась в его аккаунте в соцсетях."По информации, которую мы получили утром, сам нефтепровод "Дружба" не пострадал, пострадала обслуживающая его инфраструктура, одна трансформаторная станция, которая приводит в движение средства, необходимые для обеспечения электричеством", - добавил глава МИД Венгрии.Сийярто добавил, что нефтепровод "Дружба", вероятно, можно будет возобновить в короткое время после ремонта инфраструктуры."Починка (элемента инфраструктуры, обслуживающей нефтепровод - ред.), разумеется, занимает меньше времени, чем если бы прилет пришелся по самому нефтепроводу. Так что, вероятно, в течение короткого времени можно будет возобновить поставки по нефтепроводу, конечно, после выявления конкретных повреждений, произведенного технического специалистами. У Венгрии есть запасы нефти на несколько месяцев, энергоснабжение Венгрии вне опасности", - сказал Сийярто.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что 15 ноября энергосистема страны подверглась самой массированной ракетной атаке с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии. В этой связи, по его словам, в ряде городов страны введены аварийные отключения электричества.
https://ria.ru/20221115/neft-1831568483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, украина, в мире, нефтепровод "дружба"
Венгрия, Украина, В мире, Нефтепровод "Дружба"
10:47 16.11.2022 (обновлено: 11:17 16.11.2022)
Прокачку нефти по "Дружбе" остановили после удара по территории Украины
Прокачку нефти по "Дружбе" остановили из-за повреждения после удара по территории Украины
БУДАПЕШТ, 16 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прокачка нефти по "Дружбе" была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по территории Украины.
Ранее Украина уведомила "Транснефть
", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии
.
"Вследствие российского ракетного удара по территории Украины заметно пострадала украинская энергетическая инфраструктура. Вчера была временно приостановлена поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", по которому нефть из России
через Украину поступает в Венгрию", - сказал Сийярто, трансляция выступления велась в его аккаунте в соцсетях.
"По информации, которую мы получили утром, сам нефтепровод "Дружба" не пострадал, пострадала обслуживающая его инфраструктура, одна трансформаторная станция, которая приводит в движение средства, необходимые для обеспечения электричеством", - добавил глава МИД Венгрии.
Сийярто добавил, что нефтепровод "Дружба", вероятно, можно будет возобновить в короткое время после ремонта инфраструктуры.
"Починка (элемента инфраструктуры, обслуживающей нефтепровод - ред.), разумеется, занимает меньше времени, чем если бы прилет пришелся по самому нефтепроводу. Так что, вероятно, в течение короткого времени можно будет возобновить поставки по нефтепроводу, конечно, после выявления конкретных повреждений, произведенного технического специалистами. У Венгрии есть запасы нефти на несколько месяцев, энергоснабжение Венгрии вне опасности", - сказал Сийярто.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ
начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова
и Киева
до Львова
и Ивано-Франковска
. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что 15 ноября энергосистема страны подверглась самой массированной ракетной атаке с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии. В этой связи, по его словам, в ряде городов страны введены аварийные отключения электричества.