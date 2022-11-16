Рейтинг@Mail.ru
Прокачку нефти по "Дружбе" остановили после удара по территории Украины - РИА Новости, 16.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221116/neft-1831849376.html
Прокачку нефти по "Дружбе" остановили после удара по территории Украины
Прокачку нефти по "Дружбе" остановили после удара по территории Украины - РИА Новости, 16.11.2022
Прокачку нефти по "Дружбе" остановили после удара по территории Украины
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прокачка нефти по "Дружбе" была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T10:47
2022-11-16T11:17
венгрия
украина
в мире
нефтепровод "дружба"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155361/56/1553615665_0:76:2000:1201_1920x0_80_0_0_2557299f7ef3224ce023243ba933b783.jpg
БУДАПЕШТ, 16 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прокачка нефти по "Дружбе" была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по территории Украины.Ранее Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии."Вследствие российского ракетного удара по территории Украины заметно пострадала украинская энергетическая инфраструктура. Вчера была временно приостановлена поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", по которому нефть из России через Украину поступает в Венгрию", - сказал Сийярто, трансляция выступления велась в его аккаунте в соцсетях."По информации, которую мы получили утром, сам нефтепровод "Дружба" не пострадал, пострадала обслуживающая его инфраструктура, одна трансформаторная станция, которая приводит в движение средства, необходимые для обеспечения электричеством", - добавил глава МИД Венгрии.Сийярто добавил, что нефтепровод "Дружба", вероятно, можно будет возобновить в короткое время после ремонта инфраструктуры."Починка (элемента инфраструктуры, обслуживающей нефтепровод - ред.), разумеется, занимает меньше времени, чем если бы прилет пришелся по самому нефтепроводу. Так что, вероятно, в течение короткого времени можно будет возобновить поставки по нефтепроводу, конечно, после выявления конкретных повреждений, произведенного технического специалистами. У Венгрии есть запасы нефти на несколько месяцев, энергоснабжение Венгрии вне опасности", - сказал Сийярто.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что 15 ноября энергосистема страны подверглась самой массированной ракетной атаке с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии. В этой связи, по его словам, в ряде городов страны введены аварийные отключения электричества.
https://ria.ru/20221115/neft-1831568483.html
https://ria.ru/20221115/milovidov-1831402578.html
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155361/56/1553615665_0:0:1959:1469_1920x0_80_0_0_d26b4bc59079b917a3b0e98f746693fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, украина, в мире, нефтепровод "дружба"
Венгрия, Украина, В мире, Нефтепровод "Дружба"
10:47 16.11.2022 (обновлено: 11:17 16.11.2022)
 
Прокачку нефти по "Дружбе" остановили после удара по территории Украины

Прокачку нефти по "Дружбе" остановили из-за повреждения после удара по территории Украины

© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 16 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прокачка нефти по "Дружбе" была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по территории Украины.
Ранее Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии.
"Вследствие российского ракетного удара по территории Украины заметно пострадала украинская энергетическая инфраструктура. Вчера была временно приостановлена поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", по которому нефть из России через Украину поступает в Венгрию", - сказал Сийярто, трансляция выступления велась в его аккаунте в соцсетях.
"По информации, которую мы получили утром, сам нефтепровод "Дружба" не пострадал, пострадала обслуживающая его инфраструктура, одна трансформаторная станция, которая приводит в движение средства, необходимые для обеспечения электричеством", - добавил глава МИД Венгрии.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 12:13
МЭА повысило прогноз по спросу на нефть на 2022-2023 годы
Сийярто добавил, что нефтепровод "Дружба", вероятно, можно будет возобновить в короткое время после ремонта инфраструктуры.
"Починка (элемента инфраструктуры, обслуживающей нефтепровод - ред.), разумеется, занимает меньше времени, чем если бы прилет пришелся по самому нефтепроводу. Так что, вероятно, в течение короткого времени можно будет возобновить поставки по нефтепроводу, конечно, после выявления конкретных повреждений, произведенного технического специалистами. У Венгрии есть запасы нефти на несколько месяцев, энергоснабжение Венгрии вне опасности", - сказал Сийярто.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что 15 ноября энергосистема страны подверглась самой массированной ракетной атаке с начала российской спецоперации - разрушены объекты генерации и системы передачи электроэнергии. В этой связи, по его словам, в ряде городов страны введены аварийные отключения электричества.
Заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Миловидов - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 11:00
Владимир Миловидов: Запад хочет смягчить удар от эмбарго на нефть
 
ВенгрияУкраинаВ миреНефтепровод "Дружба"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала