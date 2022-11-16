https://ria.ru/20221116/nebo-1831895310.html

В офисе Зеленского призвали Европу закрыть небо над Украиной

В офисе Зеленского призвали Европу закрыть небо над Украиной - РИА Новости, 16.11.2022

В офисе Зеленского призвали Европу закрыть небо над Украиной

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал Европу закрыть небо над Украиной. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T12:48

2022-11-16T12:48

2022-11-16T12:48

специальная военная операция на украине

в мире

михаил подоляк

украина

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал Европу закрыть небо над Украиной.Ранее замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что ситуация на Украине после новых ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры критическая. Зеленский заявил, что по территории Украины нанесены 85 ракетных ударов, в основном по объектам энергетики. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что 15 ноября энергосистема страны подверглась самой массированной ракетной атаке с начала российской спецоперации."Не нужно искать оправданий и откладывать важные решения. Время Европе закрыть небо над Украиной ради своей безопасности", - написал Подоляк в Twitter.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221116/polsha-1831886393.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, михаил подоляк, украина