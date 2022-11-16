https://ria.ru/20221116/ndfl-1831918736.html
СФ освободил материальную помощь мобилизованным от НДФЛ и страховых взносов
СФ освободил материальную помощь мобилизованным от НДФЛ и страховых взносов - РИА Новости, 16.11.2022
СФ освободил материальную помощь мобилизованным от НДФЛ и страховых взносов
Сенаторы одобрили бюджетообразующий закон, который в том числе освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов материальную помощь... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:47
2022-11-16T13:47
2022-11-16T13:47
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили бюджетообразующий закон, который в том числе освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов материальную помощь мобилизованным и некоторым другим лицам.От НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы в виде денежных средств и иного имущества, безвозмездно полученные мобилизованными, контрактниками и добровольцами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей.При этом передача такого имущества не будет облагаться НДС, а связанные с этим расходы организации будут учитываться при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.От НДФЛ освобождаются и доходы, полученные в связи с прекращением обязательства по договору кредита или займа в случае гибели, смерти от ран или болезни участника специальной военной операции либо получения им инвалидности I группы.Не будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами и безотчетные суммы (в пределах 700 рублей в день) по командировкам "на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры". Суточные по таким командировкам также освобождаются от НДФЛ.Все эти изменения в части НДФЛ, НДС и налога на прибыль будут касаться доходов и расходов, полученных и понесенных с 1 января 2022 года. Помимо этого, от НДФЛ освобождаются премии, присужденные президентом РФ. Причем этой льготе придается обратная сила: она будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.
https://ria.ru/20221116/rabota-1831857831.html
https://ria.ru/20221115/podderzhka-1831640469.html
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россия, частичная мобилизация в россии
Россия, Частичная мобилизация в России
СФ освободил материальную помощь мобилизованным от НДФЛ и страховых взносов
Совет Федерации освободил материальную помощь мобилизованным от НДФЛ и страховых взносов
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили бюджетообразующий закон, который в том числе освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов материальную помощь мобилизованным и некоторым другим лицам.
От НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы в виде денежных средств и иного имущества, безвозмездно полученные мобилизованными, контрактниками и добровольцами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей.
При этом передача такого имущества не будет облагаться НДС, а связанные с этим расходы организации будут учитываться при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
От НДФЛ освобождаются и доходы, полученные в связи с прекращением обязательства по договору кредита или займа в случае гибели, смерти от ран или болезни участника специальной военной операции либо получения им инвалидности I группы.
Не будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами и безотчетные суммы (в пределах 700 рублей в день) по командировкам "на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры". Суточные по таким командировкам также освобождаются от НДФЛ.
Все эти изменения в части НДФЛ, НДС и налога на прибыль будут касаться доходов и расходов, полученных и понесенных с 1 января 2022 года. Помимо этого, от НДФЛ освобождаются премии, присужденные президентом РФ
. Причем этой льготе придается обратная сила: она будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.