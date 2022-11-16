https://ria.ru/20221116/ndfl-1831918736.html

СФ освободил материальную помощь мобилизованным от НДФЛ и страховых взносов

СФ освободил материальную помощь мобилизованным от НДФЛ и страховых взносов - РИА Новости, 16.11.2022

СФ освободил материальную помощь мобилизованным от НДФЛ и страховых взносов

Сенаторы одобрили бюджетообразующий закон, который в том числе освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов материальную помощь... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:47

2022-11-16T13:47

2022-11-16T13:47

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили бюджетообразующий закон, который в том числе освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов материальную помощь мобилизованным и некоторым другим лицам.От НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы в виде денежных средств и иного имущества, безвозмездно полученные мобилизованными, контрактниками и добровольцами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей.При этом передача такого имущества не будет облагаться НДС, а связанные с этим расходы организации будут учитываться при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.От НДФЛ освобождаются и доходы, полученные в связи с прекращением обязательства по договору кредита или займа в случае гибели, смерти от ран или болезни участника специальной военной операции либо получения им инвалидности I группы.Не будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами и безотчетные суммы (в пределах 700 рублей в день) по командировкам "на территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры". Суточные по таким командировкам также освобождаются от НДФЛ.Все эти изменения в части НДФЛ, НДС и налога на прибыль будут касаться доходов и расходов, полученных и понесенных с 1 января 2022 года. Помимо этого, от НДФЛ освобождаются премии, присужденные президентом РФ. Причем этой льготе придается обратная сила: она будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, для которых предусмотрен иной срок.

https://ria.ru/20221116/rabota-1831857831.html

https://ria.ru/20221115/podderzhka-1831640469.html

https://ria.ru/20221116/podderzhka-1831866441.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, частичная мобилизация в россии