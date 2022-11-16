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Моравецкий исключил применение четвертой статьи НАТО после ЧП в Польше

Моравецкий исключил применение четвертой статьи НАТО после ЧП в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

Моравецкий исключил применение четвертой статьи НАТО после ЧП в Польше

Статью 4 договора НАТО, вероятно, нет необходимости применять, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на фоне ракетного инцидента. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:38

2022-11-16T14:38

2022-11-16T14:41

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ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Статью 4 договора НАТО, вероятно, нет необходимости применять, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на фоне ракетного инцидента.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 основного договора. Этот пункт основного договора альянса гласит, что если какое-либо государство-член чувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету, оно может инициировать консультации с другими государствами-членами в рамках НАТО."Я могу сказать, что большинство собранных нами на данный момент доказательств указывает на то, что, быть может, применение статьи 4 на этот раз не будет необходимо. Но этот инструмент все время в наших руках", - сказал Моравецкий."Я могу сказать, что большинство собранных нами на данный момент доказательств указывает на то, что, быть может, применение статьи 4 на этот раз не будет необходимо. Но этот инструмент все время в наших руках", - сказал Моравецкий."Мы уточняем предпосылки для его применения", - добавил польский премьер.Он подтвердил ранее озвученную президентом страны информацию, что в Польше склоняются к тому, что на территории Польши упала ракета С-300 советского производства, выпущенная силами ПВО Украины.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

https://ria.ru/20221116/rakety-1831931638.html

https://ria.ru/20221116/konsultatsii-1831923187.html

https://ria.ru/20221116/raketa-1831926654.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1831929626.html

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