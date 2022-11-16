14:38 16.11.2022 (обновлено: 14:41 16.11.2022)
Моравецкий исключил применение четвертой статьи НАТО после ЧП в Польше
Премьер Польши Моравецкий заявил, что применять четвертую статью НАТО нет необходимости
Флаг Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 ноя – РИА Новости. Статью 4 договора НАТО, вероятно, нет необходимости применять, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на фоне ракетного инцидента.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 основного договора. Этот пункт основного договора альянса гласит, что если какое-либо государство-член чувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету, оно может инициировать консультации с другими государствами-членами в рамках НАТО.
"Я могу сказать, что большинство собранных нами на данный момент доказательств указывает на то, что, быть может, применение статьи 4 на этот раз не будет необходимо. Но этот инструмент все время в наших руках", - сказал Моравецкий.
"Я могу сказать, что большинство собранных нами на данный момент доказательств указывает на то, что, быть может, применение статьи 4 на этот раз не будет необходимо. Но этот инструмент все время в наших руках", - сказал Моравецкий.
"Мы уточняем предпосылки для его применения", - добавил польский премьер.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.