https://ria.ru/20221116/nato-1831917192.html

НАТО не рассматривает введение бесполетной зоны на Украине, заявили в ФРГ

НАТО не рассматривает введение бесполетной зоны на Украине, заявили в ФРГ - РИА Новости, 16.11.2022

НАТО не рассматривает введение бесполетной зоны на Украине, заявили в ФРГ

Германия и партнеры по НАТО, как и прежде, не рассматривают введение бесполетной зоны на Украине ввиду риска эскалации конфликта, сообщил в среду представитель... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T13:44

2022-11-16T13:44

2022-11-16T14:35

в мире

германия

нато

украина

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101721_537:990:2418:2048_1920x0_80_0_0_209246fd3d0a239d8ec85ea6d6008fcf.jpg

БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Германия и партнеры по НАТО, как и прежде, не рассматривают введение бесполетной зоны на Украине ввиду риска эскалации конфликта, сообщил в среду представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер."Введение бесполетной зоны опасно тем, что приведет к непосредственному конфликту между НАТО и Россией. Вместе со всеми нашими партнерами по альянсу мы едины во мнении, что хотим избежать дальнейшей эскалации войны на Украине", - подчеркнул Бюхнер на брифинге кабинета министров ФРГ.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.

https://ria.ru/20221116/sovbez-1831934321.html

https://ria.ru/20221116/rakety-1831931638.html

германия

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, нато, украина, польша