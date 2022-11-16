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НАТО не рассматривает введение бесполетной зоны на Украине, заявили в ФРГ - РИА Новости, 16.11.2022
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НАТО не рассматривает введение бесполетной зоны на Украине, заявили в ФРГ
НАТО не рассматривает введение бесполетной зоны на Украине, заявили в ФРГ - РИА Новости, 16.11.2022
НАТО не рассматривает введение бесполетной зоны на Украине, заявили в ФРГ
Германия и партнеры по НАТО, как и прежде, не рассматривают введение бесполетной зоны на Украине ввиду риска эскалации конфликта, сообщил в среду представитель... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T13:44
2022-11-16T14:35
в мире
германия
нато
украина
польша
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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Германия и партнеры по НАТО, как и прежде, не рассматривают введение бесполетной зоны на Украине ввиду риска эскалации конфликта, сообщил в среду представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер."Введение бесполетной зоны опасно тем, что приведет к непосредственному конфликту между НАТО и Россией. Вместе со всеми нашими партнерами по альянсу мы едины во мнении, что хотим избежать дальнейшей эскалации войны на Украине", - подчеркнул Бюхнер на брифинге кабинета министров ФРГ.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.
https://ria.ru/20221116/sovbez-1831934321.html
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в мире, германия, нато, украина, польша
В мире, Германия, НАТО, Украина, Польша
13:44 16.11.2022 (обновлено: 14:35 16.11.2022)
 
НАТО не рассматривает введение бесполетной зоны на Украине, заявили в ФРГ

ФРГ и НАТО не рассматривают введение бесполетной зоны на Украине из-за риска эскалации

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Германия и партнеры по НАТО, как и прежде, не рассматривают введение бесполетной зоны на Украине ввиду риска эскалации конфликта, сообщил в среду представитель германского правительства Вольфганг Бюхнер.
"Введение бесполетной зоны опасно тем, что приведет к непосредственному конфликту между НАТО и Россией. Вместе со всеми нашими партнерами по альянсу мы едины во мнении, что хотим избежать дальнейшей эскалации войны на Украине", - подчеркнул Бюхнер на брифинге кабинета министров ФРГ.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
14:26
В Варшаве началось экстренное заседание Совбеза Польши
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в данной ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО (о коллективной обороне), заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.
Член Совета Федерации Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
14:21
Сенатор призвал Польшу и НАТО извиниться за истерику с ракетами
 
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