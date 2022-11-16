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Турция создала неловкую ситуацию для альянса, заявили в Финляндии - РИА Новости, 16.11.2022
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Турция создала неловкую ситуацию для альянса, заявили в Финляндии
Турция создала неловкую ситуацию для альянса, заявили в Финляндии - РИА Новости, 16.11.2022
Турция создала неловкую ситуацию для альянса, заявили в Финляндии
Многие страны-члены Североатлантического альянса считают неловкой ситуацию, когда Турция затягивает ратификацию финско-шведской заявки в НАТО, отметил министр... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:32
2022-11-16T11:32
в мире
пекка хаависто
турция
финляндия
швеция
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя — РИА Новости. Многие страны-члены Североатлантического альянса считают неловкой ситуацию, когда Турция затягивает ратификацию финско-шведской заявки в НАТО, отметил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в среду на пресс-брифинге для финских журналистов."Что касается Турции, цель состоит в том, чтобы очень скоро провести следующую трехстороннюю встречу с Турцией и Швецией. Мы не одиноки в этом вопросе. Многие страны НАТО считают ситуацию немного неловкой с точки зрения политики открытых дверей НАТО", — сказал Хаависто.Ранее политики разных стран и представители НАТО неоднократно подчеркивали, что двери Альянса открыты для новых членов.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20221108/nato-1830070427.html
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в мире, пекка хаависто, турция, финляндия, швеция, нато
В мире, Пекка Хаависто, Турция, Финляндия, Швеция, НАТО
11:32 16.11.2022
 
Турция создала неловкую ситуацию для альянса, заявили в Финляндии

МИД Финляндии: многие в НАТО считают, что Турция создала неловкую ситуацию для альянса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя — РИА Новости. Многие страны-члены Североатлантического альянса считают неловкой ситуацию, когда Турция затягивает ратификацию финско-шведской заявки в НАТО, отметил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в среду на пресс-брифинге для финских журналистов.
"Что касается Турции, цель состоит в том, чтобы очень скоро провести следующую трехстороннюю встречу с Турцией и Швецией. Мы не одиноки в этом вопросе. Многие страны НАТО считают ситуацию немного неловкой с точки зрения политики открытых дверей НАТО", — сказал Хаависто.
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В миреПекка ХаавистоТурцияФинляндияШвецияНАТО
 
 
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