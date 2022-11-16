https://ria.ru/20221116/nato-1831867904.html

Турция создала неловкую ситуацию для альянса, заявили в Финляндии

Турция создала неловкую ситуацию для альянса, заявили в Финляндии - РИА Новости, 16.11.2022

Турция создала неловкую ситуацию для альянса, заявили в Финляндии

Многие страны-члены Североатлантического альянса считают неловкой ситуацию, когда Турция затягивает ратификацию финско-шведской заявки в НАТО, отметил министр... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:32

2022-11-16T11:32

2022-11-16T11:32

в мире

пекка хаависто

турция

финляндия

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нато

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя — РИА Новости. Многие страны-члены Североатлантического альянса считают неловкой ситуацию, когда Турция затягивает ратификацию финско-шведской заявки в НАТО, отметил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в среду на пресс-брифинге для финских журналистов."Что касается Турции, цель состоит в том, чтобы очень скоро провести следующую трехстороннюю встречу с Турцией и Швецией. Мы не одиноки в этом вопросе. Многие страны НАТО считают ситуацию немного неловкой с точки зрения политики открытых дверей НАТО", — сказал Хаависто.Ранее политики разных стран и представители НАТО неоднократно подчеркивали, что двери Альянса открыты для новых членов.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20221108/nato-1830070427.html

https://ria.ru/20221103/usloviya-1829127122.html

турция

финляндия

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пекка хаависто, турция, финляндия, швеция, нато