https://ria.ru/20221116/nato-1831867904.html
Турция создала неловкую ситуацию для альянса, заявили в Финляндии
Турция создала неловкую ситуацию для альянса, заявили в Финляндии - РИА Новости, 16.11.2022
Турция создала неловкую ситуацию для альянса, заявили в Финляндии
Многие страны-члены Североатлантического альянса считают неловкой ситуацию, когда Турция затягивает ратификацию финско-шведской заявки в НАТО, отметил министр... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:32
2022-11-16T11:32
2022-11-16T11:32
в мире
пекка хаависто
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноя — РИА Новости. Многие страны-члены Североатлантического альянса считают неловкой ситуацию, когда Турция затягивает ратификацию финско-шведской заявки в НАТО, отметил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в среду на пресс-брифинге для финских журналистов."Что касается Турции, цель состоит в том, чтобы очень скоро провести следующую трехстороннюю встречу с Турцией и Швецией. Мы не одиноки в этом вопросе. Многие страны НАТО считают ситуацию немного неловкой с точки зрения политики открытых дверей НАТО", — сказал Хаависто.Ранее политики разных стран и представители НАТО неоднократно подчеркивали, что двери Альянса открыты для новых членов.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20221108/nato-1830070427.html
https://ria.ru/20221103/usloviya-1829127122.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пекка хаависто, турция, финляндия, швеция, нато
В мире, Пекка Хаависто, Турция, Финляндия, Швеция, НАТО
Турция создала неловкую ситуацию для альянса, заявили в Финляндии
МИД Финляндии: многие в НАТО считают, что Турция создала неловкую ситуацию для альянса