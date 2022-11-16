https://ria.ru/20221116/nato-1831866631.html

Польша инициировала созыв Совета НАТО

Польша инициировала созыв Совета НАТО - РИА Новости, 16.11.2022

Польша инициировала созыв Совета НАТО

Польша потребовала созвать Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто со ссылкой на РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T11:29

2022-11-16T11:29

2022-11-16T12:27

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БУДАПЕШТ, 16 ноя — РИА Новости. Польша потребовала созвать Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто со ссылкой на своего польского коллегу Збигнева Рау.Он подчеркнул, что речи о применении пятой статьи договора не идет.Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — это провокация.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО, предварительные данные не подтверждают, что упавшая ракета летела из России. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.

https://ria.ru/20221116/polsha-1831811225.html

https://ria.ru/20221116/bayden-1831803408.html

польша

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, нато