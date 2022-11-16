11:29 16.11.2022 (обновлено: 12:27 16.11.2022)
Польша инициировала созыв Совета НАТО
Глава МИД Венгрии Сийярто: Польша инициировала созыв Совета НАТО по четвертой статье
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 ноя — РИА Новости. Польша потребовала созвать Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто со ссылкой на своего польского коллегу Збигнева Рау.
"Этот пункт основного договора альянса гласит, что если какое-либо государство-член чувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету, оно может инициировать консультации с другими государствами-членами в рамках НАТО", — сказал Сийярто.
Он подчеркнул, что речи о применении пятой статьи договора не идет.
Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.
По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет.
Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО, предварительные данные не подтверждают, что упавшая ракета летела из России. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.