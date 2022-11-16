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Польша инициировала созыв Совета НАТО - РИА Новости, 16.11.2022
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Польша инициировала созыв Совета НАТО
Польша инициировала созыв Совета НАТО - РИА Новости, 16.11.2022
Польша инициировала созыв Совета НАТО
Польша потребовала созвать Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто со ссылкой на РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-16T11:29
2022-11-16T12:27
в мире
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БУДАПЕШТ, 16 ноя — РИА Новости. Польша потребовала созвать Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто со ссылкой на своего польского коллегу Збигнева Рау.Он подчеркнул, что речи о применении пятой статьи договора не идет.Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет.В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — это провокация.Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО, предварительные данные не подтверждают, что упавшая ракета летела из России. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
https://ria.ru/20221116/polsha-1831811225.html
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в мире, польша, нато
В мире, Польша, НАТО
11:29 16.11.2022 (обновлено: 12:27 16.11.2022)
 
Польша инициировала созыв Совета НАТО

Глава МИД Венгрии Сийярто: Польша инициировала созыв Совета НАТО по четвертой статье

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 ноя — РИА Новости. Польша потребовала созвать Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто со ссылкой на своего польского коллегу Збигнева Рау.

"Этот пункт основного договора альянса гласит, что если какое-либо государство-член чувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету, оно может инициировать консультации с другими государствами-членами в рамках НАТО", — сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что речи о применении пятой статьи договора не идет.
Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.
Сотрудники полиции возле зернового склада в населенном пункте Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
08:07
Ракета, упавшая в Польше, была выпущена украинскими войсками, сообщили СМИ
По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет.
В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — это провокация.
Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО, предварительные данные не подтверждают, что упавшая ракета летела из России. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.
На месте происшествия в районе населенного пункта Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
05:06
Байден усомнился, что упавшая в Польше ракета была запущена из России
 
В миреПольшаНАТО
 
 
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