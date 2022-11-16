https://ria.ru/20221116/nato-1831805875.html

CМИ: самолет НАТО отследил ракету, упавшую на территории Польши

CМИ: самолет НАТО отследил ракету, упавшую на территории Польши - РИА Новости, 16.11.2022

CМИ: самолет НАТО отследил ракету, упавшую на территории Польши

Самолет НАТО, находившийся в воздушном пространстве Польши, отследил ракету, которая попала на ее территорию, данные переданы Варшаве и альянсу, сообщает... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T06:34

2022-11-16T06:34

2022-11-16T07:13

в мире

польша

нато

инцидент с падением ракет в польше

анджей дуда

джо байден

алексей леонков

украина

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Самолет НАТО, находившийся в воздушном пространстве Польши, отследил ракету, которая попала на ее территорию, данные переданы Варшаве и альянсу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на военного чиновника НАТО."Разведданные с радарными метками были предоставлены НАТО и Польше", - приводит телеканал слова чиновника. Он не сказал, кто пустил ракету и откуда.Отмечается, что самолеты НАТО осуществляют регулярное наблюдение за Украиной с начала специальной военной операции России. Воздушное судно, отследившее ракету, наблюдало за событиями на Украине.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей Польши речь шла об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, а президент Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, кому она принадлежала.Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

https://ria.ru/20221116/rassledovanie-1831799136.html

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